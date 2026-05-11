Миші та пил у повітрі: як в Україні можна заразитися хантавірусом і чим він небезпечний

11:13 11.05.2026 Пн
3 хв
Дотримання простих правил гігієни допомагає суттєво знизити ризик зараження хантавірусом
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: В Україні кожного року фіксують випадки зараження хантавірусом (freepik.com)
В Україні щороку фіксують десятки випадків зараження хантавірусною інфекцією. Найчастіше вірус передається від гризунів до людини через пил, забруднені поверхні або їжу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) Миколи Ганіча в ефірі телемарафону.

Головне:

  • Статистика в Україні: Щороку в країні реєструють десятки випадків хантавірусної інфекції, яка передається людям від мишей та пацюків.
  • Основні загрози: Вірус спричиняє геморагічну гарячку з нирковим синдромом (характерно для України) та небезпечний легеневий синдром.
  • Механізм зараження: Інфекція міститься у виділеннях гризунів. Людина заражається, вдихаючи забруднений пил або вживаючи продукти, до яких мали доступ тварини.
  • Головна пересторога: ЦГЗ категорично рекомендує не підмітати суху підлогу або здіймати пил у місцях, де можуть бути гризуни - це прямий шлях вірусу до легень.
  • Правила прибирання: Медики радять проводити лише вологе прибирання, використовувати антисептики та обов'язково одягати гумові рукавички.
  • Передача між людьми: Зазвичай хантавірус не передається від людини до людини. Винятком є штам Andes, але лише за умови дуже тривалого та тісного контакту.
  • Заходи безпеки: Після будь-якого контакту з потенційно забрудненими поверхнями або приміщеннями (сараї, горища, підвали) необхідно ретельно мити руки.

Які хвороби спричиняють хантавіруси

За словами представника ЦГЗ, хантавіруси викликають два основні типи захворювань:

  • геморагічну гарячку з нирковим синдромом;
  • хантавірусний легеневий синдром.

Перший тип найбільш поширений у Європі та Азії та є характерним для України. Натомість легеневий синдром переважно фіксують у країнах Південної Америки.

Окремо фахівець згадав вірус Andes. На відміну від інших хантавірусів, він може передаватися від людини до людини, однак лише за умови тісного і тривалого контакту.

Як заражаються хантавірусом в Україні

У ЦГЗ наголосили, що в українських умовах хантавірус передається виключно від гризунів до людини. Небезпеку можуть становити миші та пацюки.

Вірус може міститися у виділеннях гризунів, які потрапляють у пил, на поверхні та у продукти харчування. Саме тому ризик зараження існує навіть у звичайних домогосподарствах, де є миші.

Чого не варто робити під час прибирання

Микола Ганіч застеріг, що у приміщеннях, де можуть бути гризуни, не рекомендується підмітати суху підлогу або здіймати пил у повітря. Це може сприяти потраплянню вірусу в організм через дихальні шляхи.

Натомість фахівці радять:

  • проводити вологе прибирання;
  • обробляти поверхні антисептиками;
  • користуватися одноразовими гумовими рукавичками;
  • ретельно мити руки після прибирання;
  • уникати контакту з гризунами та їхніми виділеннями.

Раніше РБК-Україна розповідало про ситуацію на круїзному лайнері MV Hondius, де стався спалах хантавірусу. На борту перебували п’ятеро громадян України - у них симптомів хвороби не виявили. Четверо українців досі залишаться на судні як члени екіпажу, щоб допомогти доправити лайнер до Нідерландів, після чого пройдуть карантин, а ще одного евакуюють спецрейсом.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

