Миші та пил у повітрі: як в Україні можна заразитися хантавірусом і чим він небезпечний
В Україні щороку фіксують десятки випадків зараження хантавірусною інфекцією. Найчастіше вірус передається від гризунів до людини через пил, забруднені поверхні або їжу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) Миколи Ганіча в ефірі телемарафону.
Головне:
- Статистика в Україні: Щороку в країні реєструють десятки випадків хантавірусної інфекції, яка передається людям від мишей та пацюків.
- Основні загрози: Вірус спричиняє геморагічну гарячку з нирковим синдромом (характерно для України) та небезпечний легеневий синдром.
- Механізм зараження: Інфекція міститься у виділеннях гризунів. Людина заражається, вдихаючи забруднений пил або вживаючи продукти, до яких мали доступ тварини.
- Головна пересторога: ЦГЗ категорично рекомендує не підмітати суху підлогу або здіймати пил у місцях, де можуть бути гризуни - це прямий шлях вірусу до легень.
- Правила прибирання: Медики радять проводити лише вологе прибирання, використовувати антисептики та обов'язково одягати гумові рукавички.
- Передача між людьми: Зазвичай хантавірус не передається від людини до людини. Винятком є штам Andes, але лише за умови дуже тривалого та тісного контакту.
- Заходи безпеки: Після будь-якого контакту з потенційно забрудненими поверхнями або приміщеннями (сараї, горища, підвали) необхідно ретельно мити руки.
Які хвороби спричиняють хантавіруси
За словами представника ЦГЗ, хантавіруси викликають два основні типи захворювань:
- геморагічну гарячку з нирковим синдромом;
- хантавірусний легеневий синдром.
Перший тип найбільш поширений у Європі та Азії та є характерним для України. Натомість легеневий синдром переважно фіксують у країнах Південної Америки.
Окремо фахівець згадав вірус Andes. На відміну від інших хантавірусів, він може передаватися від людини до людини, однак лише за умови тісного і тривалого контакту.
Як заражаються хантавірусом в Україні
У ЦГЗ наголосили, що в українських умовах хантавірус передається виключно від гризунів до людини. Небезпеку можуть становити миші та пацюки.
Вірус може міститися у виділеннях гризунів, які потрапляють у пил, на поверхні та у продукти харчування. Саме тому ризик зараження існує навіть у звичайних домогосподарствах, де є миші.
Чого не варто робити під час прибирання
Микола Ганіч застеріг, що у приміщеннях, де можуть бути гризуни, не рекомендується підмітати суху підлогу або здіймати пил у повітря. Це може сприяти потраплянню вірусу в організм через дихальні шляхи.
Натомість фахівці радять:
- проводити вологе прибирання;
- обробляти поверхні антисептиками;
- користуватися одноразовими гумовими рукавичками;
- ретельно мити руки після прибирання;
- уникати контакту з гризунами та їхніми виділеннями.
Раніше РБК-Україна розповідало про ситуацію на круїзному лайнері MV Hondius, де стався спалах хантавірусу. На борту перебували п’ятеро громадян України - у них симптомів хвороби не виявили. Четверо українців досі залишаться на судні як члени екіпажу, щоб допомогти доправити лайнер до Нідерландів, після чого пройдуть карантин, а ще одного евакуюють спецрейсом.
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.