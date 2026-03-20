FPV-дрон "приземлил" вражеский Ка-52 вместе с экипажем: эпическое видео

Силы беспилотных систем сбили FPV-дроном российский вертолет Ка-52 вместе с экипажем, который попытался эвакуироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего СБС ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.

Он рассказал, что вражеский вертолет был поражен оптоволоконным FPV-дроном пилотов экипажа "Балтика" 1-го батальона "Хищники высот" 59 бригады СБС в районе Надиевки (Донецкая обл.).

"Мадяр" добавил, что в результате аварийной посадки экипаж вертолета попытался спастись.

Однако россиянам "на помощь" прилетели беспилотники 1-го батальона 414 ОБр "Птицы Мадяра" и завершили "вражеское путешествие".

Стоимость одного российского вертолета Ка-52 составляет не менее 16 млн долларов.

Уничтожение вражеской техники

Напомним, недавно Силы обороны поразили российские вертолеты Ка-52 и Ми-8. Кроме того, недавно под Мариуполем и Донецком были уничтожены вражеские зенитно-ракетные комплексы.

Также "Мадяр" рассказал об уничтожении украинскими защитниками российской реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" на огневой позиции во временно оккупированной части Запорожской области.