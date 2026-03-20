FPV-дрон "приземлил" вражеский Ка-52 вместе с экипажем: эпическое видео

14:49 20.03.2026 Пт
2 мин
Обычный дрон уничтожил вертолет россиян за более чем 16 млн долларов
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российский вертолет Ка-52 (Getty Images)

Силы беспилотных систем сбили FPV-дроном российский вертолет Ка-52 вместе с экипажем, который попытался эвакуироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего СБС ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.

Читайте также: "Мадяр" заявил о разгроме штурмов РФ на ключевых направлениях: ставка на туман провалилась

Он рассказал, что вражеский вертолет был поражен оптоволоконным FPV-дроном пилотов экипажа "Балтика" 1-го батальона "Хищники высот" 59 бригады СБС в районе Надиевки (Донецкая обл.).

"Мадяр" добавил, что в результате аварийной посадки экипаж вертолета попытался спастись.

Однако россиянам "на помощь" прилетели беспилотники 1-го батальона 414 ОБр "Птицы Мадяра" и завершили "вражеское путешествие".

Стоимость одного российского вертолета Ка-52 составляет не менее 16 млн долларов.

Уничтожение вражеской техники

Напомним, недавно Силы обороны поразили российские вертолеты Ка-52 и Ми-8. Кроме того, недавно под Мариуполем и Донецком были уничтожены вражеские зенитно-ракетные комплексы.

Также "Мадяр" рассказал об уничтожении украинскими защитниками российской реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" на огневой позиции во временно оккупированной части Запорожской области.

Кроме того, операторы Сил беспилотных систем батальона Asgard 412-й бригады Nemesis за одну ночь уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса "Тор-М2".

Ранее эти же подразделения в течение 48 часов ликвидировали еще шесть единиц техники ПВО и радиолокационных станций, которые были ключевыми элементами многослойной противовоздушной обороны противника.

Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО