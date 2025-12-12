UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Фото в "Резерв+" з'являються не у всіх: чому й коли попросять додатковий документ

Фотографії у додатку "Резерв+" з'являються не у всіх користувачів (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко, Марія Кучерявець

Станом на сьогодні фотографії у застосунку "Резерв+" поки що "підтягнулись" не у всіх його користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова керівника Директорату цифрової трансформації Міністерства оборони України Артема Романюкова в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини".

Чому може не бути фото і як вирішити проблему

Представник МОУ поділився, що станом на зараз "фотографії поки що підтягнулися не у всіх користувачів ("Резерв+", - Ред.)".

"Тому, що їх у нас близько 6 мільйонів. Тому це - поступовий процес. Для того, щоб не перенавантажувати систему", - пояснив Романюков.

Тим із громадян, у кого ще немає фотографії в "Резерв+", він рекомендував:

  • по-перше - оновити застосунок до останньої версії;
  • по-друге - зробити запит через "Резерв+", тобто оновити в ньому свій військово-обліковий документ.

"Швидше за все, у більшості користувачів уже фотографії підтягнуться", - зауважив спеціаліст.

У кого фото в "Резерв+" не "підтягнеться" взагалі

Романюков нагадав також, що у декого з українців фото в "Резерв+" може не з'явитись зовсім.

"Єдиний нюанс у тому, що фотографії в електронному вигляді є тільки у тих, хто має біометричний закордонний паспорт", - наголосив він.

За словами посадовця, саме ці фотографії "підтягуються" у додаток "Резерв+".

Що робити тим, хто не має біометричного паспорта

"Якщо у вас, наприклад, немає біометричного паспорта, фотографія не підтягувалася - нічого страшного", - наголосив Романюков.

Він додав, що "документ залишається чинним навіть без фотографії".

"Єдине, що для додаткової ідентифікації (під час перевірки, - Ред.) вас можуть попросити ще документи, які посвідчують особу з фотографією", - підсумував фахівець.

Варто зазначити, що про нововведення у застосунку "Резерв+" - фото власника електронного документу (Резерв ID) - у Міністерстві оборони повідомили 10 грудня 2025 року.

Користувачам пояснили: для того, щоб фото відображалось автоматично, необхідно оновити застосунок до останньої версії, а також оновити сам документ у ньому.

"Резерв ID без фото має таку ж юридичну силу, як і Резерв ID з фото", - підтвердили тоді в МОУ.

Нагадаємо, "Резерв+" для Android та iOS почав свою роботу у травні 2024 року (коли набув чинності новий закон про мобілізацію). Він став, по суті, електронним кабінетом для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного додатку.

У Міноборони пояснили, що "Резерв+" було розроблено як корисний інструмент - цифровий сервіс для зручності громадян і зменшення черг у ТЦК та СП.

Ідентифікація в застосунку здійснюється через "Дія.Підпис".

При цьому користувачам важливо розуміти, що означає кожен статус у "Резерв+".

Восени 2025 року дехто з користувачів "Резерв+" помітив в електронному військово-обліковому документі відмітку "ВОС-999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки".

Згодом у Міністерстві оборони України розповіли, що це означає і чи варто хвилюватися.

Читайте також, чому військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" відтепер є основним і що буде з паперовим.

Міністерство оборони УкраїниЗбройні сили Українислужба в арміїпослугиДокументиВійськовийДодатокЗастосунокПаспорт України