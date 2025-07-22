"Онлайн ТЦК". Які послуги доступні українцям у "Резерв+"
Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко поділилась важливим планом - перетворити застосунок "Резерв+" на "повноцінний онлайн ТЦК".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію представниці уряду у Facebook.
Які послуги вже доступні у "Резерв+" і що зміниться
За словами Черногоренко, коли "Резерв+" тільки проектували, їй казали, буцімто "у цього застосунку буде два користувачі".
"Сьогодні їх - мільйони. Але ми все одно озираємося назад, щоб запитати себе: куди і як ми йдемо?", - зауважила заступниця міністра.
Вона нагадала, що за понад рік роботи та 22 релізи у "Резерв+" втілили:
- електронний документ для військового обліку (який згенерували 4,5 млн українців);
- можливість виправляти помилки у персональних даних;
- онлайн-рекрутинг із найбільшою базою вакансій у війську, які можна підібрати під власні знання та досвід (через додаток було подано понад 110 000 відгуків на вакансії);
- електронні направлення на ВЛК без візитів до ТЦК (їх через застосунок було оформлено вже понад 200 000);
- штрафи онлайн;
- п'ять типів відстрочок онлайн (через застосунок оформлюється кожна третя відстрочка в країні);
- доступ до розширених даних з реєстру "Оберіг" (у "Резерв+" цю інформацію можна завантажити у форматі PDF);
- автоматичне взяття на військовий облік, без відвідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) - завдяки змінам до постанови КМУ №932 для цього достатньо просто зайти у "Резерв+".
Черногоренко повідомила, що "на підході" в додатку також наступні типи відстрочок онлайн.
"Скоро можна буде сплатити штраф за неявку по повістці", - додала представниця уряду.
За її словами, ще багато сервісів - зараз у роботі.
"Наша мета незмінна: зробити з "Резерв+" повноцінний онлайн ТЦК. Щоб будь-яке питання, пов'язане з військовим обліком, оброблялось оперативно, а потрібні дані генерувались у кілька кліків і без бюрократії", - підсумувала Черногоренко.
Публікація Черногоренко (скриншот: facebook.com/katheryn.chernohorenko)
"Резерв+" в Україні
Нагадаємо, "Резерв+" для Android та iOS почав свою роботу у травні 2024 року (коли набув чинності новий закон про мобілізацію). Він став, по суті, електронним кабінетом для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного додатку.
У Міноборони пояснили, що "Резерв+" було розроблено як корисний інструмент - цифровий сервіс для зручності громадян і зменшення черг у ТЦК та СП.
Ідентифікація в застосунку здійснюється через "Дія.Підпис".
Спершу в "Резерв+" можна було оновити свої облікові дані, а також створити електронний військово-обліковий документ (який має спеціальний QR-код).
У жовтні 2024 року в застосунку запустили сервіс рекрутингу - для розширення "лінійки сервісів", які Міністерство оборони надає військовим та цивільним особам.
Сьогодні користувачі застосунку можуть самостійно оновлювати важливу персональну інформацію, оформлювати електронні направлення на ВЛК або відстрочки онлайн (без візитів у ТЦК) тощо.
Очікується, що до кінця поточного року в "Резерв+" може з'явитись навіть можливість підписання контракту зі Збройними силами України.
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