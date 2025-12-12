RU

Общество Образование Деньги Изменения

Фото в "Резерв+" появляются не у всех: почему и когда попросят дополнительный документ

Фотографии в приложении "Резерв+" появляются не у всех пользователей (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко, Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня фотографии в приложении "Резерв+" пока что "подтянулись" не у всех его пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Директората цифровой трансформации Министерства обороны Украины Артема Романюкова в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини".

Почему может не быть фото и как решить проблему

Представитель МОУ поделился, что по состоянию на сейчас "фотографии пока что подтянулись не у всех пользователей ("Резерв+", - Ред.)".

"Потому что их у нас около 6 миллионов. Оттого это - постепенный процесс. Для того, чтобы не перегружать систему", - объяснил Романюков.

Тем из граждан, у кого еще нет фотографии в "Резерв+", он рекомендовал:

  • во-первых - обновить приложение до последней версии;
  • во-вторых - сделать запрос через "Резерв+", то есть обновить в нем свой военно-учетный документ.

"Скорее всего, у большинства пользователей уже фотографии подтянутся", - отметил специалист.

У кого фото в "Резерв+" не "подтянется" вообще

Романюков напомнил также, что у некоторых украинцев фото в "Резерв+" может не появиться вовсе.

"Единственный нюанс в том, что фотографии в электронном виде есть только у тех, кто имеет биометрический загранпаспорт", - подчеркнул он.

По словам чиновника, именно эти фотографии "подтягиваются" в приложение "Резерв+".

Что делать тем, у кого нет биометрического паспорта

"Если у вас, например, нет биометрического паспорта, фотография не подтягивалась - ничего страшного", - подчеркнул Романюков.

Он добавил, что "документ остается в силе даже без фотографии".

"Единственное, что для дополнительной идентификации (во время проверки, - Ред.) вас могут попросить еще документы, удостоверяющие личность с фотографией", - подытожил специалист.

Стоит отметить, что о нововведении в приложении "Резерв+" - фото владельца электронного документа (Резерв ID) - в Министерстве обороны сообщили 10 декабря 2025 года.

Пользователям объяснили: для того, чтобы фото отображалось автоматически, необходимо обновить приложение до последней версии, а также обновить сам документ в нем.

"Резерв ID без фото имеет такую же юридическую силу, как и Резерв ID с фото", - подтвердили тогда в МОУ.

Напомним, "Резерв+" для Android и iOS начал свою работу в мае 2024 года (когда вступил в силу новый закон о мобилизации). Он стал, по сути, электронным кабинетом для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения.

В Минобороны объяснили, что "Резерв+" был разработан как полезный инструмент - цифровой сервис для удобства граждан и уменьшения очередей в ТЦК и СП.

Идентификация в приложении осуществляется через "Дія.Підпис".

При этом пользователям важно понимать, что означает каждый статус в "Резерв+".

Осенью 2025 года некоторые из пользователей "Резерв+" заметили в электронном военно-учетном документе отметку "ВОС-999. Требует прохождения базовой общевойсковой подготовки".

Позже в Министерстве обороны Украины рассказали, что это значит и стоит ли волноваться.

Читайте также, почему военно-учетный документ в приложении "Резерв+" отныне является основным и что будет с бумажным.

