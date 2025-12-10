ua en ru
У "Резерв+" з’явилася важлива функція: фото тепер підтягуватиметься автоматично

Середа 10 грудня 2025 13:02
UA EN RU
У "Резерв+" з’явилася важлива функція: фото тепер підтягуватиметься автоматично Фото: У "Резерв+" з'явиться фото в електронному документі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

У застосунку "Резерв+" з'явилася нова функція - тепер у електронному документі (Резерв ID) автоматично відображатиметься фото власника. Для цього користувачам потрібно оновити застосунок до останньої версії та оновити документ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.

У Міноборони зазначають, що додавання фото зробить процес перевірки документів швидшим та зручнішим.

"Ми прагнемо, щоб цифрові інструменти давали відчутну користь у повсякденних ситуаціях. Наявність фото зробить перевірку документів громадян швидшою і прозорішою для всіх", - йдеться у повідомленні відомства.

Що потрібно знати користувачам

Міноборони наголошує, що фото підтягуватиметься лише у користувачів із біометричним паспортом. Крім того, Резерв ID без фото залишається повноцінним юридичним документом.

Через високе навантаження в перші дні фото може з’являтися із затримкою. Якщо цього не сталося протягом кількох днів, користувачам рекомендують скористатися функцією "Виправити дані онлайн" у меню застосунку.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в застосунку "Резерв+" оновили функціонал, який стосується сплати штрафів за порушення військового обліку. Тепер користувачі можуть завантажувати підписані заяви, отримувати та переглядати нові постанови, бачити причини їх скасування, а також переглядати додаткові дані з реєстру.

Також ми писали, що в Україні планують розширити функціонал застосунку "Резерв+" - з 2026 року там можна буде отримувати повідомлення про повістки, штрафи та перебіг адмінсправ, якщо користувач увімкне відповідну опцію.

Документи Військовий облік
