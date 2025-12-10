У "Резерв+" з’явилася важлива функція: фото тепер підтягуватиметься автоматично

У застосунку "Резерв+" з'явилася нова функція - тепер у електронному документі (Резерв ID) автоматично відображатиметься фото власника. Для цього користувачам потрібно оновити застосунок до останньої версії та оновити документ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України .

У Міноборони зазначають, що додавання фото зробить процес перевірки документів швидшим та зручнішим.

"Ми прагнемо, щоб цифрові інструменти давали відчутну користь у повсякденних ситуаціях. Наявність фото зробить перевірку документів громадян швидшою і прозорішою для всіх", - йдеться у повідомленні відомства.

Що потрібно знати користувачам

Міноборони наголошує, що фото підтягуватиметься лише у користувачів із біометричним паспортом. Крім того, Резерв ID без фото залишається повноцінним юридичним документом.

Через високе навантаження в перші дні фото може з’являтися із затримкою. Якщо цього не сталося протягом кількох днів, користувачам рекомендують скористатися функцією "Виправити дані онлайн" у меню застосунку.