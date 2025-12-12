ua en ru
Що тепер буде з паперовими військово-обліковими документами: пояснення Міноборони

П'ятниця 12 грудня 2025 12:41
Що тепер буде з паперовими військово-обліковими документами: пояснення Міноборони Фото: у Міноборони пояснили, що тепер буде з паперовими військово-обліковими документами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" відтепер є основним. Однак паперовий залишається чинним.

Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник директорату цифрової трансформації Міноборони України Артем Романюков розповів в ефірі телемарафону.

"Після ухвалення рішення Кабміну основною формою військово-облікового документа стає електронна форма. Разом з тим, паперові, ті, які видані раніше, нікуди не зникають, вони залишаються чинними", - сказав Романюков.

Він пояснив, що якщо людині зручніше використовувати паперовий документ, який вже є наявний, то вона може продовжувати його використовувати. Але всі нові документи вже будуть видаватися в електронному вигляді.

Документ можна згенерувати у себе в застосунку "Резерв+", буквально одним натисканням на екран. Якщо, наприклад, немає застосунку, то документ можна так само згенерувати через портал "Дія".

Також можна прийти, як і раніше, у ТЦК, і там його просто роздрукують через реєстр військовозобов'язаних.

"Електронний документ згенерований через реєстр військовозобов'язаних. Але разом з тим, для зручності користування тих, хто, наприклад, не хоче в телефоні мати застосунок "Резерв+", ми залишили варіант роздрукувати цю електронну версію документа. Роздрукувати її можна різними способами. Тому ми, як би, врахували всі можливі сценарії", - додав Романюков.

Як зазначив представник Міноборони, головне, що тепер цей документ не можна підробити чи загубити, тому що він завжди є в реєстрі й генерується за допомогою тих даних, які є про громадянина в реєстрі "Оберіг".

Військовий квиток у "Резерв+" зробили основним

Нагадаємо, днями Кабмін оновив порядок оформлення військово-облікових документів. Відтепер документ у застосунку "Резерв+" є основним для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати її самостійно або в територіальних центрах комплектування.

Раніше "Резерв+" виступав альтернативою паперовим документам, але не їх заміною. Електронний військово-обліковий документ був прирівняний за силою до паперового.

Міністерство оборони України Призов до армії Мобілізація в Україні
