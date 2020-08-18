У Тихановской просят белорусов добиться от местной власти непризнания результатов выборов

Фото: Светлана Тихановская (facebook.com/strana888)

В случае несогласия белорусов призывают требовать отставки местной власти

Доверенное лицо главного оппонента действующей власти в Беларуси Светланы Тихановской Ольга Ковалькова призывает белорусов проводить мирные акции. На них жители страны должны требовать от местных органов власти непризнания официальных результатов президентских выборов.

Об этом Ковалькова написала в Facebook.

Она призывает создавать забастовочные комитеты на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также скоординировать деятельность всех забастовочных комитетов в рамках единого забастовочного совета города.

"Во время мирных акций на центральных площадях городов требуйте от руководства местной администрации, исполкомов заявления о непризнании официальных результатов голосования с требованием об отставке Александра Лукашенко", - заявила она.

По ее словам, белорусы должны требовать от местной власти разместить такие заявления на официальных сайтах, а в случае несогласия - требовать отставки местных глав администраций и исполкомов.

При проведении собраний и иных мероприятий участников просят пресекать попытки провокаций и силового противостояния с властями.

Напомним, ранее в штабе Тихановской призвали своих сторонников нанести "экономический ущерб" действующей власти.

На 18 августа запланировано заседание штаба объединенной оппозиции Беларуси, который создает Координационный совета для обеспечения трансфера власти.