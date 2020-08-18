Беларусь девятый день выходит на протесты: что известно на данный момент

Фото: протесты в Беларуси (t.me/tutby_official)

Во время разгона протестов пострадало более 150 человек

В Беларуси продолжается общенациональная забастовка. В столице и регионах возобновились акции протеста с требованием отставки президента. Евросоюз выразил поддержку белорусскому народу и объявил Лукашенко персоной нон грата, а лидеры стран ЕС собираются на экстренный саммит. Подробно о происходящем - в материале РБК-Украина.

Забастовки в Беларуси продолжаются

У завода "Атлант" собирается группа поддержки рабочих. Также работники ОАО "Полесьежилстрой" в Бресте поддержали всю страну в забастовках.

К Белтелерадиокомпании не пускают людей, чтобы поддержать бастующих, выставили оцепление и пропускают только сотрудников. Также бастуют на Белорусском радио.

С госведомств начали увольняться

На фоне массовых протестов в Беларуси госслужащие начали увольняться. Следователь Следственного комитета Беларуси Андрей Остапович подал в отставку и призвал белорусов бороться до конца.

Также посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня подал в отставку, он был первым из дипломатов, кто поддержал протестующих.

Кроме того, глава департамента Северной Америки и Западной Европы МИД Беларуси Андрей Бушила ушел в отставку.

Новые акции протеста

После масштабного “Марша свободы” в Минске, демонстрантов призвали продолжить акцию протеста сидячей забастовкой на Площади Независимости вечером в понедельник, 17 августа. Об этом сообщает NEХТА.

Также состоялся митинг у СИЗО на ул. Володарского с главным требованием - освобождение всех задержанных и политзаключенных.

В городах страны людей призвали выходить на центральные площади с целью добиться от местных властей поддержки "народных требований". В случае отказа глав исполкомов, “отстранять их от власти” и начинать переговоры с Координационным Советом и Национальным Забастовочным Комитетом.

Крупнейшие предприятия страны остановили работу

17 августа забастовку объявили работники Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), Минский автомобильный завод (МАЗ), а также металлургический завод БМЗ, Минский моторный завод и др.

Все горнодобывающие и проходческие комплексы, а также обогатительные фабрики и вспомогательные цеха компании “Беларуськалий” прекратили производство.

Фото: забастовка шахтеров (t.me/tutby_official)

На нефтеперерабатывающем заводе “Нафтан” объявлена бессрочная забастовка ежедневно с 12:00 до 15:00.

Лукашенко посетил несколько предприятий, во время его выступления на МЗКТ люди скандировали “Уходи!”.

Бастуют сотрудники телеканалов ОНТ, СТВ. Работники “Белтелерадиокомпании” направили в адрес руководства уведомление с требованием признать результаты выборов недействительными и отправить главу ЦИК в отставку.

В Солигорске на площади озвучили требования стачкомитета «Беларуськалия»



Первое — признать прошедшие выборы недействительными. pic.twitter.com/7OMtnMY64i — TUT.BY (@tutby) August 17, 2020

Лукашенко назвал условие проведения новых выборов

Проведение досрочных выборов в Беларуси возможно только после принятия новой конституции. Но для внесения изменений в основной закон страны, сначала необходимо провести общенациональный референдум. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с работниками МЗКТ.

По его словам, в данный момент ведется работа над изменением конституции Беларуси. Поправки предусматривают перераспределение властных полномочий.

"Нельзя эту конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - заявил Лукашенко и добавил, что готов поделиться президентскими полномочиями, "но не под давлением и не через улицу".

Обнародованы данные о пострадавших

Больше 150 человек пострадало с начала протестов в Беларуси, двое из них погибло. По заявлению главы Минздрава Владимира Караника, госпитализировано 158 пострадавших, 3 человека находятся в тяжелом состоянии. Также министр сообщил, что медработников допускают к задержанным в Центры изоляции правонарушителей и изоляторы временного содержания.

При этом правозащитники заявляют как минимум о 5 умерших во время протестов. Также у волонтеров есть свидетельства, что медицинская помощь пострадавшим оказывалась несвоевременно.

Украина отозвала посла из Беларуси

Впервые в истории отношений двух стран МИД Украины отозвало посла Игоря Кизима из Беларуси в Киев.

В ходе консультаций будут оценены перспективы двусторонних отношений в контексте выдачи боевиков "Вагнера" России и последних заявлений Александра Лукашенко с неоднократными обвинениями Украины в недружественных шагах против Беларуси.

Реакция международного сообщества

Партии Европарламента 17 августа опубликовали совместное заявление, в котором идет речь о том, что выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми, и указывают на победу Светланы Тихановской. В ЕС выразили поддержку белорусскому народу в требовании перевыборов при участии независимых наблюдателей.

Депутаты Европарламента не признали переизбрание Александра Лукашенко президентом и объявили его персоной нон грата, в связи с чем ему может быть отказано во въезде в ряд стран Европы.

ЕС собирается на экстренное заседание по ситуации в Беларуси 19 августа. Лидеры стран Евросоюза соберутся на видеоконференцию в 12:00. Также стало известно, что Брюссель готовит новые санкции против Беларуси. В эти списки войдут причастные к силовым разгонам акций протеста и к фальсификации выборов.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп отреагировал на происходящее в Беларуси, назвав обстановку “ужасной”.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс следит за ситуацией в Беларуси. При этом организация опровергает заявления президента Александра Лукашенко о том, что НАТО наращивает силы у границ страны.