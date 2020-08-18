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Лукашенко наградил силовиков медалями за безупречную службу

Минск, Вторник 18 августа 2020 09:47
Лукашенко наградил силовиков медалями за безупречную службу
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Лукашенко наградил медалями сотрудников Министерства внутренних дел

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении за образцовое выполнение служебных обязанностей. Он наградил медалями сотрудников Министерства внутренних дел.

Указ опубликован на юридическом портале.

На 25 страницах документа перечислены правоохранители, награжденные медалями "За отличную службу" первой, второй и третьей степени.

Напомним, в Беларуси уже 9 дней протестуют против действующей власти. В ходе протестов силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Были задержаны тысячи людей.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Беларуси признало, что в ходе подавления акций силовики открывали стрельбу на поражение.

Кроме того, белорусский президент Александр Лукашенко в ходе общенациональной забастовки в Беларуси пригрозил участникам протестов силовыми мерами.

Отметим, депутаты Европарламента объявили Лукашенко персона нон грата в Евросоюзе.

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