Умер пациент, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу

Фото: больница (РБК-Украина)

Мужчина долгое время находился в стабильном состоянии, однако позже ему стало хуже

Во Львове в больнице скончался пациент, которому впервые в Украине провели операцию по трансплантации поджелудочной железы. Он долгое время находится в стабильном состоянии, однако позже его состояние ухудшилось.

Об этом сообщили во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи.

Как отметили медики, последнее время пациент находился в реанимации.

"Друзья, мы вынуждены сообщить очень печальную весть: к сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер. Долгое время его состояние действительно было стабильным, почка начинала работать, поджелудочная железа тоже. Но, к сожалению, потом показатели стремительно ухудшились, сосуды затромбовались и ни операция, ни дальнейшая реанимация уже не имели эффекта", - сообщили в больнице.

По словам врачей, трансплантация поджелудочной железы является одной из самых сложных операций по пересадке органов.

"Мировая статистика говорит о том, что каждый третий пациент после такой операции не выживает, в то время как два других получают шанс жить полноценно. Мы искренне хотели, чтобы этот шанс был и у Андрея", - добавили медики.

Напомним, в начале августа во Львове впервые в Украине провели пересадку поджелудочной железы, тогда в Министерстве здравоохранения заявили, что хотят спустя 3 года выйти на трансплантационную независимость.

Как ранее писало РБК-Украина, Кабинет министров урегулировал логистику органов для трансплантации, а также утвердил порядок импорта анатомических материалов для подготовки хирургов.