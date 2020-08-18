Оппозиция Беларуси не видит возможности для пересчета голосов на выборах

Фото: Мария Колесникова (tut.by)

Выборы состоялись 9 августа

В координационном совете беларусской оппозиции не видят возможности для пересчета голосов на президентских выборах, которые состоялись в стране 9 августа. Представители совета считают, что часть бюллетеней уничтожена.

Об этом заявила журналистам в Минске член совета Мария Колесникова.

"Мы точно знаем, что часть бюллетеней уничтожена. Поэтому пересчет голосов технически невозможен", - сказал она.

По ее словам, власти не предлагали оппозиции провести пересчет голосов.

"Напротив, они отказались от любого диалога и в нарушение регламента уничтожили часть бюллетеней", - заявила Колесникова.

Как писало ранее РБК-Украина, штаб главной оппонентки действующей власти Беларуси Светланы Тихановской выступает против проведения второго тура выборов. Также штаб выступает против пересчета голосов.

Напомним, ранее ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на результаты выборов президента.

Отметим, по результатам выборов Александр Лукашенко получил более 80% поддержки избирателей, после чего страну охватила волна несогласия с таким результатом. Демонстрации продолжаются по сегодняшний день.