ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Лукашенко назвал координационный совет оппозиции попыткой захвата власти

Минск, Вторник 18 августа 2020 17:07
Лукашенко назвал координационный совет оппозиции попыткой захвата власти
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Лукашенко пригрозил "остудить горячие головы"

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко расценивает создание координационного совета оппозиции как попытку захвата власти.

Об этом он заявил на совещании с членами Совбеза Беларуси, передает БЕЛТА.

По его мнению, мирные акции и забастовки призваны" убаюкать власть и особенно силовые структуры". Он также прокомментировал создание оппозиционного штаба для передачи власти.

"Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - подчеркнул Лукашенко.

Он также пригрозил, что власти будут принимать адекватные меры против тех, кто вошел в этот штаб.

"У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", - предупредил он.

Лукашенко добавил, что в штаб вошли "обиженные" бывшие представители власти и "откровенно отвязанные нацисты".

Напомним, ранее сообщалось, что координационный совет по передаче власти в Беларуси сегодня проведет первое заседание, после чего озвучит требования к Лукашенко.

Тем временем в штабе оппонентки Лукашенко Светланы Тихановской просят сторонников добиться от местной власти непризнания результатов выборов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусьоппозиция
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь