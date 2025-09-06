Фіцо запропонував логістичну підтримку від Словаччини в рамках гарантій безпеки Україні

Словаччина не буде відправляти своїх військових в Україну в рамках гарантій безпеки. Але вона готова надавати Україні та європейським військам логістичну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву, яку зробив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Фіцо додав, що західні країни потребуватимуть використання словацької транспортної інфраструктури в тому випадку, якщо домовленості про гарантії безпеки для України нарешті будуть укладені.

За словами Фіцо, мови про відправку в Україну словацьких військових не йде. Натомість країна готова надати логістичну підтримку: транспортну інфраструктуру Словаччини зможуть використовувати партнери.

Зазначимо, 5 вересня під час зустрічі з Фіцо в українському Ужгороді президент України Володимир Зеленський запропонував Словаччині стати частиною системи гарантій безпеки для України.

Фіцо у відповідь нагадав, що Словаччина - мала країна та не може відігравати вирішальну роль у гарантіях безпеки для України. Але країна підтримує всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню та миру.

Гарантії безпеки для України

Надання Україні гарантій безпеки предметно обговорюється ще з 18 серпня після зустрічі Зеленського та європейських лідерів з президентом США Дональда Трампа.

4 вересня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни "коаліції рішучих" завершили підготовку гарантій безпеки для України. Трохи пізніше французький лідер уточнив, що 26 держав уже готові відправити своїх солдатів в Україну або підтримувати таку місію.

Водночас Зеленський, коментуючи можливе відправлення іноземного контингенту в Україну, зазначив, що точно йдеться про тисячі солдатів.