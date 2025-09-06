ua en ru
Сб, 06 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Фіцо запропонував логістичну підтримку від Словаччини в рамках гарантій безпеки Україні

Словаччина, Субота 06 вересня 2025 15:49
UA EN RU
Фіцо запропонував логістичну підтримку від Словаччини в рамках гарантій безпеки Україні Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Geety Images)
Автор: Антон Корж

Словаччина не буде відправляти своїх військових в Україну в рамках гарантій безпеки. Але вона готова надавати Україні та європейським військам логістичну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву, яку зробив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

За словами Фіцо, мови про відправку в Україну словацьких військових не йде. Натомість країна готова надати логістичну підтримку: транспортну інфраструктуру Словаччини зможуть використовувати партнери.

Фіцо додав, що західні країни потребуватимуть використання словацької транспортної інфраструктури в тому випадку, якщо домовленості про гарантії безпеки для України нарешті будуть укладені.

Зазначимо, 5 вересня під час зустрічі з Фіцо в українському Ужгороді президент України Володимир Зеленський запропонував Словаччині стати частиною системи гарантій безпеки для України.

Фіцо у відповідь нагадав, що Словаччина - мала країна та не може відігравати вирішальну роль у гарантіях безпеки для України. Але країна підтримує всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню та миру.

Гарантії безпеки для України

Надання Україні гарантій безпеки предметно обговорюється ще з 18 серпня після зустрічі Зеленського та європейських лідерів з президентом США Дональда Трампа.

4 вересня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни "коаліції рішучих" завершили підготовку гарантій безпеки для України. Трохи пізніше французький лідер уточнив, що 26 держав уже готові відправити своїх солдатів в Україну або підтримувати таку місію.

Водночас Зеленський, коментуючи можливе відправлення іноземного контингенту в Україну, зазначив, що точно йдеться про тисячі солдатів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гарантії безпеки
Новини
Зеленський у Парижі, Путін у Китаї - головне про переговори за тиждень
Зеленський у Парижі, Путін у Китаї - головне про переговори за тиждень
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії