Фицо предложил логистическую поддержку от Словакии в рамках гарантий безопасности Украине

Словакия не будет отправлять своих военных в Украину в рамках гарантий безопасности. Но она готова предоставлять Украине и европейским войскам логистическую поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Фицо добавил, что западные страны будут нуждаться в использовании словацкой транспортной инфраструктуры в том случае, если договоренности о гарантиях безопасности для Украины наконец будут заключены.

По словам Фицо, речи об отправке в Украину словацких военных не идет. Зато страна готова оказать логистическую поддержку: транспортную инфраструктуру Словакии смогут использовать партнеры.

Отметим, 5 сентября во время встречи с Фицо в украинском Ужгороде президент Украины Владимир Зеленский предложил Словакии стать частью системы гарантий безопасности для Украины.

Фицо в ответ напомнил, что Словакия - малая страна и не может играть решающую роль в гарантиях безопасности для Украины. Но страна поддерживает все инициативы, которые ведут к прекращению огня и миру.

Гарантии безопасности для Украины

Предоставление Украине гарантий безопасности предметно обсуждается еще с 18 августа после встречи Зеленского и европейских лидеров с президентом США Дональда Трампа.

4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны "коалиции решительных" завершили подготовку гарантий безопасности для Украины. Чуть позже французский лидер уточнил, что 26 государств уже готовы отправить своих солдат в Украину или поддерживать такую миссию.

В то же время Зеленский, комментируя возможную отправку иностранного контингента в Украину, отметил, что речь точно идет о тысячах солдат.