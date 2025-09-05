Зеленський запропонував Словаччині стати частиною системи гарантій безпеки для України

У Києві хотіли б, щоб Словаччина долучилася до надання гарантій безпеки Україні після завершення війни з РФ або перемир'я.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

"Ми працюємо з нашими партнерами і вважаємо, що було б правильно, якби Словаччина також була частиною цієї нової системи безпеки", - зазначив Зеленський.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, вчора, 4 вересня, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни "коаліції рішучих" завершили підготовку гарантій безпеки для України.

Трохи пізніше французький лідер уточнив, що 26 держав уже готові відправити своїх солдатів в Україну або підтримувати таку місію.

Водночас президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливе відправлення іноземного контингенту в Україну, зазначив, що точно йдеться про тисячі солдатів.

За його словами, вже є розуміння, які країни і чим готові допомогти.