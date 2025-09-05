Чи братиме Словаччина участь у гарантіях безпеки для України: що каже Фіцо

Словаччина не може відігравати вирішальну роль у гарантіях безпеки для України, але підтримує всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню та миру.

Як повідомляє РБК-Україна , про це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді.

"Я бажаю доброго, справедливого миру. Я бажаю якомога швидше знайти рішення щодо гарантій безпеки. У цьому Словаччина, як мала країна, не може відігравати вирішальну роль, але ми підтримуємо всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню. Всі ініціативи, які ведуть до миру", - сказав Фіцо.

Він нагадав, що погоджувався з "формулою Зеленського", а також іншими мирними планами.

Словацький прем'єр додав, що шлях України до ЄС може бути складним, тому Братислава пропонує досвід словацького уряду в процесі вступу до Євросоюзу.