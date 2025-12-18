Рада схвалила закон про академічну доброчесність: що зміниться для освіти й науки
Сьогодні, 18 грудня, Верховна Рада України схвалила закон №10392 "Про академічну доброчесність". За відповідне рішення проголосували 260 народних депутатів.
Докладніше про важливість цього закону, його мету та зміни, які він пропонує, читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Чим важливий ухвалений ВРУ закон
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук (один з ініціаторів законопроекту) розповів, що закон "Про академічну доброчесність" - про довіру.
"До чесного імені вченого та здобувача, до наукового результату, до диплома. Про чесні оцінки, справжнє авторство й репутацію, яка формується роками", - пояснив політик.
Він повідомив, що цей документ:
- чітко визначає принципи академічної доброчесності;
- називає порушення своїми іменами - плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація;
- встановлює відповідальність за них.
За закон проголосували 260 народних обранців (фото: facebook.com/stefanchuk.official)
"Водночас він посилює роль закладів освіти й науки як ключових інституцій, відповідальних за формування культури чесності та якості", - зауважив Стефанчук.
Окремо, за його словами, закон враховує виклики сучасності (зокрема питання використання штучного інтелекту в академічній діяльності).
"Чесність має залишатися базовим принципом незалежно від інструментів", - наголосив очільник ВРУ.
Насамкінець він додав, що закон покликаний "утвердити стандарти, за яких доброчесність стає нормою, а репутація - результатом щоденної праці".
"Саме на такому фундаменті будується майбутнє України", - підсумував посадовець.
Публікація Стефанчука (скриншот: facebook.com/stefanchuk.official)
Що відомо про мету цього закону
У пояснювальній записці до законопроекту №10392 зазначається, що академічна доброчесність є важливою передумовою:
- провадження якісної освітньої та наукової (творчої) діяльності;
- здобуття якісної освіти;
- забезпечення довіри до результатів навчання і наукових (творчих) досягнень;
- формування поваги до честі та гідності людини.
"Сформована у закладах освіти культура академічної доброчесності здобувачів освіти часто стає фундаментом цілком доброчесної поведінки випускників закладів освіти у їхньому професійному та особистому житті", - йдеться в документі.
Отже, метою схвалення цього закону є:
- зростання культури академічної доброчесності в усіх закладах освіти і наукових установах;
- утвердження цінностей академічної доброчесності як в академічному середовищі, так і в суспільстві загалом.
Що змінить закон "Про академічну доброчесність"
Згідно з інформацією прес-служби ВРУ, закон "Про академічну доброчесність":
- визначає основні принципи та правила здійснення академічної діяльності;
- встановлює ознаки та види порушень академічної доброчесності.
Уточнюється, що до таких порушень, зокрема, належать:
- плагіат;
- самоплагіат;
- приписування авторства;
- фабрикація;
- фальсифікація;
- недоброчесне оцінювання;
- несамостійне виконання завдань;
- надання або отримання недозволеної допомоги;
- академічний саботаж;
- схиляння до порушень академічної доброчесності;
- інституційні порушення.
"За їхнє вчинення передбачено відповідальність - від дисциплінарної догани до позбавлення вченого звання", - підсумували у Верховній Раді.
Публікація ВРУ (скриншот: t.me/verkhovnaradaukrainy)
