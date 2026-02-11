ua en ru
Диплом під загрозою та бан на кар'єру: як в Україні каратимуть за плагіат і використання ШІ

Середа 11 лютого 2026 15:11
Диплом під загрозою та бан на кар'єру: як в Україні каратимуть за плагіат і використання ШІ Нові правила почнуть діяти влітку 2026 року (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

В Україні запроваджують жорстку відповідальність за плагіат та нецільове використання штучного інтелекту в навчанні. Нові правила запрацюють з літа 2026 року.

Про це це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".

Читайте також: Школи більше не відмовлять: жорстке правило почне діяти в Україні вже в 2026

Головне:

  • Дата старту: Закон вводиться в дію з 31 липня 2026 року.
  • Поза законом: Плагіат, списування, фальсифікація даних та недоброчесне використання штучного інтелекту (ШІ).
  • Покарання: Від анулювання оцінок і дипломів до позбавлення наукових ступенів та звільнення викладачів.
  • Віковий поріг: Відповідальність настає з 14 років (для неповнолітніх - за участі батьків).
  • Кадровий бан: Порушники не зможуть обіймати керівні посади в освіті протягом 10 років.

Що вважатимуть порушенням

Офіс освітнього омбудсмена чітко розмежував види "академічних злочинів". Окрім класичного плагіату та списування, до списку потрапили:

  • Академічний саботаж та схиляння інших до порушень;
  • Фальсифікація результатів досліджень;
  • Несамостійне виконання завдань (купівля робіт);
  • Зловживання ШІ, якщо його використання не було дозволено або вказано в роботі.

Санкції та процедури

Рішення про покарання прийматимуть лише після офіційного встановлення факту порушення. Для викладачів це може означати дисциплінарну догану або звільнення.

Для студентів та вчених наслідки ще серйозніші: від позбавлення права на гранти та конкурси до повного анулювання освітньої кваліфікації.

Особлива увага приділяється керівному складу. Якщо факт недоброчесності буде доведено, шлях до крісла директора чи ректора буде закритий на ціле десятиліття.

Нагадаємо, що закон №10392 "Про академічну доброчесність" Верховна Рада України схвалила у грудні 2025-го. За відповідне рішення проголосували 260 народних депутатів.

Читайте також про те, що в Україні планують ввести трудові договори для студентів профтехів. Це означає, що за проходження практики їм платитимуть роботодавці. Відповідіні зміни передбачає новий закон "Про професійну освіту".

Раніше ми писали про те, що в Україні низка ВНЗ розпочали навчання за програмою нульового курсу в межах проекту "Зимовий вступ". Це допоможе абітурієнтам підготуватись до вступу.

