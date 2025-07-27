Чи будуть в Україні скорочувати інститути і звільняти науковців: відповідь МОН

В Україні оновлюють підхід до фінансування науки, щоб надати науковим установам більше простору для розвитку та залучення додаткових ресурсів. При цьому звільняти науковців не планують. Навпаки – треба щоб наукових працівників ставало більше.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти і науки України Денис Курбатов.

Чи будуть скорочувати науковців

За словами заступника міністра, ключова задача зміги фінансування науки – надати науковим установам більше простору для розвитку та залучення додаткових ресурсів.

Він каже, що зараз необхідно визначити спроможні установи з вагомими результатами, передовими фундаментальними дослідженнями й успішними прикладними розробками – і саме їм варто надавати посилену підтримку.

Зараз відбувається атестація близько 500 наукових інституцій. Це дасть можливість виміряти спроможності установ здійснювати наукові дослідження.

На запитання, чи будуть після атестації закривати наукові інституції і звільняти науковців, Курбатов відповів:

"Ні, у нас ніколи не було таких задач. І держава не ставить таких задач ні собі, ні іншим міністерствам чи академіям. За даними Світового банку 2025 року, кількість дослідників в Україні на тисячу населення зараз найменша в Європі. Тому треба не звільняти вчених, а навпаки – збільшувати їх кількість, знищувати нічого не потрібно. Треба реорганізовувати структуру, щоб зробити її більш спроможною, успішною і зручною саме для дослідників".

За його словами, жодна людина не має бути звільнена. Навпаки: в більш потужній установі у них буде більше можливостей для розвитку як вчених.

"Атестація не ставить за мету знищення інститутів. Головна задача – зміна моделі фінансування науки. Так, ми не збільшуємо відразу фінансування в десяток разів. Але даємо можливості отримувати і вищі зарплати, і кошти на обладнання і розвиток. Атестацію розробили з використанням досвіду Британії, Польщі, Німеччини. Її погодили всі академії та міністерства без зауважень", – додає він.