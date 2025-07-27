Кадрові втрати. Скільки українських науковців виїхало за кордон

Близько 20% українських науковців через війну виїхали в інші країни, або змінили професію. Водночас 80% дослідників залишаються в країні, працюють в умовах воєнного стану.

Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти і науки України Денис Курбатов.

Які втрати кадрів в науці через війну

Війна торкнулася всіх галузей в Україні, і наука – не виняток, каже заступник міністра. За його словами, зміни відчутні перш за все кадрові.

"Багато науковців, які добровільно пішли на фронт, загинуло. Ще більше – покинули країну або змінили професію", – каже Курбатов.

За його словами, якщо рахувати всіх – наукових співробітників, викладачів, науково-педагогічних працівників, то в середньому в країні їх близько 80 тисяч.

"Зараз ми говоримо про кадрові втрати приблизно у 20%. Це вчені, які або виїхали в інші країни, або змінили професію. Але 80% дослідників залишаються в країні, працюють в цих умовах. У прифронтових і прикордонних регіонах близько 30% дослідницької інфраструктури, на жаль, пошкоджено або зруйновано", – зазначає він.

Попри це, за його словами, дослідження все одно проводяться, наука адаптується.

"Працюємо над створенням нових дослідницьких центрів, навіть підземних лабораторій, розвиваємо центри колективного користування науковим обладнанням. Наука адаптується, але щодня, на жаль, додаються нові виклики", – додає Курбатов.

Втрати працездатного населення

За даними Національного банку та Мінекономіки, через війну Україна втратила близько 40% працездатного населення. Сьогодні приблизно 1,7 мільйона українців, які раніше працювали в країні, перебувають за її межами.

Через виклики та загрози, спричинені тривалою війною, демографи прогнозують, що до 2041 року населення країни може зменшитися до 28,9 млн осіб, а до 2051-го – до 25,2 млн.