До 30 тисяч стипендії? Хто з аспірантів отримає більше грошей і коли все зміниться
В Україні планують запровадити експериментальний проект - нову "модель" аспірантури, в межах якої аспірант разом із керівником зможуть створювати окремий дослідницький проект і вигравати для нього кошти (зокрема на збільшену стипендію).
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти й науки України Денис Курбатов.
Яка проблема існує в українській науці та що з перспективами
За словами експерта, в Україні існує проблема "старіння" в науці.
"На жаль, навіть до війни кількість молодих вчених у системі Академії наук зменшилася на 40% (впродовж 2017-2021 рр., - Ред.)", - уточнив Курбатов.
Він зауважив, що така ситуація склалась, зокрема, через престижність.
"А престижність... це, перш за все, заробітні плати. Змінюючи цю модель, ми змінюємо й підходи до залучення молоді", - поділився урядовець.
Він пояснив, що зараз задача міністерства - змінити модель фінансування, дати більше можливостей спроможним інституціям, адже виходячи зі світового досвіду, "саме потужні великі інституції дають більше можливостей вченим і зокрема залучають для них більше коштів".
"Ми, як країна у війні, зараз не можемо вийти й сказати, що наступного року будемо виділяти на науку в 10 разів більше грошей. Фінансово, на жаль, ми цього не потягнемо. Але ми змінюємо модель, яка допоможе фінансувати науку краще", - розповів Курбатов.
Йдеться, зокрема, про:
- виявлення спроможних інституцій, які мають вагомі досягнення, передові фундаментальні дослідження, успішні прикладні впровадження;
- надання їм додаткової підтримки.
Заступник міністра додав, що один із параметрів у новій моделі фінансування - це те, скільки молодих вчених має інститут.
"Бо установа, яка не має молоді, часто не має і майбутнього", - наголосив експерт.
Як може змінитись аспірантура в Україні й для яких наук
Курбатов розповів, що йти в аспірантуру до війни українці "також не дуже хотіли".
"Стипендія 7-8 тисяч гривень на місяць, немає грошей на відрядження, на реактиви тощо. Молоді люди не розуміли, навіщо туди йти", - пояснив він.
Посадовець нагадав, що для фізиків, математиків і хіміків, наприклад, важливо вміти програмувати.
"І якщо ти фізик і вмієш програмувати, айті-компанія одразу зі старту пропонує тобі як початківцю 30-40 тисяч гривень", - додав він.
З огляду на це, в новій моделі "проектної аспірантури", над якою зараз працюють урядовці, "кожному аспіранту разом з керівником можна буде подати окремий дослідницький проект".
Заступник міністра повідомив, що при цьому можна буде заповнити заявку і виграти кошти на:
- збільшену стипендію (20-30 тисяч на місяць);
- оплату роботи наукового керівника;
- відрядження;
- реактиви;
- матеріали.
"Максимум з того, що необхідно для якісного дослідження... Через 4 роки ви звітуєте за проект і це ж є захистом дисертації", - зауважив представник Міністерства освіти й науки України.
Він розповів також, що це буде експериментальний проект.
"Спершу - для природничих наук, для напрямку STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics - природничі науки, технології, інженерія та математика, - Ред.). Бо саме там у нас найбільше просідання за кількістю молоді. В аспірантурі у природничих науках - дуже мало людей", - пояснив Курбатов.
Насамкінець він визнав, що Україна має водночас і "певну перевагу".
"У нас ще з СРСР залишилося достатньо сильних інституцій природничого профілю. Тобто є інфраструктура, де ці аспіранти можуть працювати. Треба створити умови", - підсумував заступник міністра.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні змінили порядок призначення соціальних стипендій студентам.
Крім того, ми пояснювали, хто зі студентів має право на стипендії, якими вони бувають та які їхні суми.
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