У Феодосії атаковано нафтовий морський термінал: перші деталі

09:43 08.04.2026 Ср
2 хв
Над Феодосією підіймається густий чорний дим після ударів по терміналу
aimg Костянтин Широкун
Фото: у Феодосії атаковано нафтовий морський термінал (росЗМІ)

Нафтобаза АТ "Морський нафтовий термінал", що розташована у тимчасово окупованій Феодосії, спалахнула в результаті нічної атаки.

У ніч на 8 квітня жителі Феодосії повідомляли про вибухи та пожежу на місцевій нафтобазі. Вогонь було помітно районі розташування АТ "Морський нафтовий термінал". Місцева влада пожежу на нафтобазі не підтверджувала.

За словами очевидців, у Феодосії на нафтобазі горять два резервуари: один більший і один менший, загалом пожежу видно на відстані у кілька кілометрів.

Генштаб ЗСУ раніше заявляв, що АТ "Морський нафтовий термінал" у тимчасово окупованому Криму – це ключовий вузол постачання ПММ морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України.

Удари по нафтових терміналах РФ

Нагадаємо, вночі 5 квітня дрони атакували Новоросійськ - у мережі з'явилися відео з пожежею на терміналі "Шесхаріс" і повідомлення про вибухи. Також було повідомлено, що спалахнув об'єкт "Транснефті", де обслуговуються найбільші нафтові танкери.

7 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що після удару по нафтовому терміналу "Шесхарис" у Краснодарському краї РФ пошкоджено низку елементів інфраструктури, що забезпечують перевалку й відвантаження нафти.

Також у ГШ ЗСУ підтвердили, що українські захисники в ніч на 7 квітня знову вдарили по нафтовому терміналу в порту Усть-Луга, який розташований на березі Балтійського моря.

До цього про атаку на порт Усть-Луга в ніч на 7 квітня писали OSINT-аналітики. Росіяни скаржилися, що над Ленінградською областю зафіксували безпілотники.

