В Феодосии атакован нефтяной морской терминал: первые детали

В ночь на 8 апреля жители Феодосии сообщали о взрывах и пожаре на местной нефтебазе. Огонь был заметен в районе расположения АО "Морской нефтяной терминал". Местные власти пожар на нефтебазе не подтверждали.

По словам очевидцев, в Феодосии на нефтебазе горят два резервуара: один больший и один меньший, в целом пожар видно на расстоянии в несколько километров.

Генштаб ВСУ ранее заявлял, что АО "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированном Крыму - это ключевой узел поставки ГСМ морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины.

Удары по нефтяным терминалам РФ

Напомним, ночью 5 апреля дроны атаковали Новороссийск - в сети появились видео с пожаром на терминале "Шесхарис" и сообщения о взрывах. Также было сообщено, что вспыхнул объект "Транснефти", где обслуживаются крупнейшие нефтяные танкеры.

7 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что после удара по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Краснодарском крае РФ поврежден ряд элементов инфраструктуры, обеспечивающих перевалку и отгрузку нефти.