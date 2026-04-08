В Феодосии атакован нефтяной морской терминал: первые детали

09:43 08.04.2026 Ср
2 мин
Над Феодосией поднимается густой черный дым после ударов по терминалу
aimg Константин Широкун
Фото: в Феодосии атакован нефтяной морской терминал (росСМИ)

Нефтебаза АО "Морской нефтяной терминал", расположенная во временно оккупированной Феодосии, вспыхнула в результате ночной атаки.

В ночь на 8 апреля жители Феодосии сообщали о взрывах и пожаре на местной нефтебазе. Огонь был заметен в районе расположения АО "Морской нефтяной терминал". Местные власти пожар на нефтебазе не подтверждали.

По словам очевидцев, в Феодосии на нефтебазе горят два резервуара: один больший и один меньший, в целом пожар видно на расстоянии в несколько километров.

Генштаб ВСУ ранее заявлял, что АО "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированном Крыму - это ключевой узел поставки ГСМ морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины.

Удары по нефтяным терминалам РФ

Напомним, ночью 5 апреля дроны атаковали Новороссийск - в сети появились видео с пожаром на терминале "Шесхарис" и сообщения о взрывах. Также было сообщено, что вспыхнул объект "Транснефти", где обслуживаются крупнейшие нефтяные танкеры.

7 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что после удара по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Краснодарском крае РФ поврежден ряд элементов инфраструктуры, обеспечивающих перевалку и отгрузку нефти.

Также в ГШ ВСУ подтвердили, что украинские защитники в ночь на 7 апреля снова ударили по нефтяному терминалу в порту Усть-Луга, который расположен на берегу Балтийского моря.

До этого об атаке на порт Усть-Луга в ночь на 7 апреля писали OSINT-аналитики. Россияне жаловались, что над Ленинградской областью зафиксировали беспилотники.

Больше по теме:
НАФТАКрымФеодосияВторжение России в Украину