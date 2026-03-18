Кредит попри "Дружбу": Україна сподівається, що ЄС знайде механізми обійти Орбана

Україна розраховує на швидкий пошук інструментів для отримання 90 млрд євро репараційного кредиту від ЄС, оскільки ці кошти є критично важливими для безпеки всієї Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України .

Гроші для безпеки Європи

За словами Тихого, Київ розраховує на пошук дієвих механізмів для отримання коштів, попри спроби блокування з боку окремих країн.

Він наголосив, що це фінансування має на меті передусім захист самої Європи від російської агресії.

"Це кошти, які передбачені не просто на благодійність для України... Це кошти, якими Європа убезпечує себе від потенційного зростання ризиків з боку Росії", - підкреслив речник міністерства.

Питання нафтопроводів та кредиту

У МЗС також відкинули будь-які спроби пов'язати виділення фінансової допомоги з технічними питаннями роботи української ГТС чи нафтопроводів.

Позиція України залишається незмінною - безпекові питання та економічна підтримка не можуть бути предметом торгу щодо технічного стану інфраструктури.

"Ми розраховуємо, що будуть знайдені механізми, якими б вони не були, для того щоб Україна почала отримувати ці кошти", - резюмував Тихий.