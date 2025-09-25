За словами джерел видання, дипломати ЄС попередили Росію, що НАТО готове "відповісти з повною силою", якщо російські літаки продовжать порушувати повітряний простір країн-членів Альянсу. Простіше кажучи, російські літаки будуть збиватися.

Під час зустрічі у Москві посли Британії, Франції та Німеччини заявили росіянам, що розуміють, що порушення - це навмисна тактика російського командування військ. Зустріч, за словами співрозмовників видання, була "напружена".

Росіяни брешуть та погрожують

Російські чиновники тим часом заперечують, що їхні літаки порушили повітряний простір Естонії та заявляють, що нібито не намагалися провокувати НАТО. Інцидент з атакою дронів на Польщу за версією росіян нібито стався виключно через помилку.

Речник Кремля Дмитро Пєсков цього тижня прилюдно збрехав, що російські військові польоти нібито враховують міжнародні правила. Кремль продовжує стверджувати, що порушення винищувачами МіГ-31К повітряного простору Естонії не було.

За даними джерел, у приватному порядку російський дипломат визнав інциденти та заявив європейським колегам, що провокації з боку РФ - це нібито відповідь на українські атаки на тимчасово окупований Крим. Мовляв, ці атаки були б неможливими без підтримки НАТО, тому Кремль звинувачує західні країни в тому, що вони беруть участь у війні проти росіян.