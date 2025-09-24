ua en ru
Чи мають країни НАТО збивати літаки РФ? Макрон не погодився із Трампом

Франція, Середа 24 вересня 2025 21:08
Чи мають країни НАТО збивати літаки РФ? Макрон не погодився із Трампом Фото: Емманюель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що країни НАТО не мають відкривати вогонь по російських літаках-порушниках.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Le Figaro.

Французький лідер переконаний, що країни-члени НАТО у разі нових провокацій з боку РФ, зокрема в повітряному просторі Східної Європи, мають посилити свою реакцію.

"Це означає, що якщо хтось знову спровокує вас, ви повинні відповісти трохи сильніше", - заявив він.

При цьому Макрон вважає, що НАТО не має збивати російські літаки у разі порушення ними повітряного простору країн Альянсу.

Президент Франції переконаний, що відкривати вогонь у відповідь на ці "перевірки" країни-агресорки не треба.

Що стосується минулих провокацій російських літаків, то, на думку Макрона, "НАТО відреагувало пропорційно, зміцнивши свою оборону".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що країни-члени НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір.

Провокації Росії

Раніше ми писали, що 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 протягом 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії.

У відповідь МЗС Естонії викликало для висловлення протесту тимчасового повіреного РФ, а уряд звернувся до союзників по НАТО для консультацій за статтею 4. Водночас Москва заперечує будь-яке порушення.

У НАТО повідомили, що порушення російськими літаками повітряного простору Естонії є частиною безвідповідальної поведінки РФ.

У Норвегії заявили, що у 2025 році Росія тричі порушувала їхній повітряний простір, причому вони тривали від однієї до чотирьох хвилин.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив, що навряд чи хтось із чиновників НАТО говорив про збиття літаків країни-агресорки, якщо тільки вони не атакують.

НАТО Російська Федерація Еммануель Макрон
