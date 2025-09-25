ua en ru
"Якщо це необхідно": Рютте відреагував на ідею Трампа збивати російські літаки

Четвер 25 вересня 2025 17:48
"Якщо це необхідно": Рютте відреагував на ідею Трампа збивати російські літаки Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав ідею президента США Дональда Трампа про те, що країни-члени Альянсу мають збивати російські літаки, якщо вони порушують їхній повітряний простір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рютте наголосив, що такі дії можливі лише за умови, якщо це буде необхідно.

"Я повністю згоден тут із президентом Трампом: якщо це буде необхідно", - сказав генсек НАТО

За його словами, військові НАТО проходять спеціальну підготовку для оцінки таких загроз.

Вони навчені визначати, чи можуть російські літаки бути просто виведені за межі території Альянсу та чи необхідно вжити подальших дій, включаючи можливе збиття.

Ідея Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що країни-члени НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують повітряний простір членів Альянсу.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також вважає, що НАТО може вдатися до жорстких заходів у разі вторгнення російських літаків у повітряний простір альянсу. Європа повинна захищати кожну частину своєї території.

Литва вважає доцільним збивати ворожі винищувачі у власному повітряному просторі, але наголошує - важливо керувати ескалацією, щоб не погіршити кризу.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон вважає, що країни НАТО не мають відкривати вогонь по російських літаках-порушниках.

