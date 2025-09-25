"Якщо це необхідно": Рютте відреагував на ідею Трампа збивати російські літаки

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав ідею президента США Дональда Трампа про те, що країни-члени Альянсу мають збивати російські літаки, якщо вони порушують їхній повітряний простір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Рютте наголосив, що такі дії можливі лише за умови, якщо це буде необхідно.

"Я повністю згоден тут із президентом Трампом: якщо це буде необхідно", - сказав генсек НАТО

За його словами, військові НАТО проходять спеціальну підготовку для оцінки таких загроз.

Вони навчені визначати, чи можуть російські літаки бути просто виведені за межі території Альянсу та чи необхідно вжити подальших дій, включаючи можливе збиття.