Европа приватно предупредила Москву о готовности сбивать российские самолеты, - Bloomberg

По словам источников издания, дипломаты ЕС предупредили Россию, что НАТО готово "ответить с полной силой", если российские самолеты продолжат нарушать воздушное пространство стран-членов Альянса. Проще говоря, российские самолеты будут сбиваться.

Во время встречи в Москве послы Великобритании, Франции и Германии заявили россиянам, что понимают, что нарушение - это преднамеренная тактика российского командования войск. Встреча, по словам собеседников издания, была "напряженная".

Россияне врут и угрожают

Российские чиновники тем временем отрицают, что их самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии и заявляют, что якобы не пытались провоцировать НАТО. Инцидент с атакой дронов на Польшу по версии россиян якобы произошел исключительно из-за ошибки.

Представитель Кремля Дмитрий Песков на этой неделе публично солгал, что российские военные полеты якобы учитывают международные правила. Кремль продолжает утверждать, что нарушения истребителями МиГ-31К воздушного пространства Эстонии не было.

По данным источников, в частном порядке российский дипломат признал инциденты и заявил европейским коллегам, что провокации со стороны РФ - это якобы ответ на украинские атаки на временно оккупированный Крым. Мол, эти атаки были бы невозможными без поддержки НАТО, поэтому Кремль обвиняет западные страны в том, что они участвуют в войне против россиян.