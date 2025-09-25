RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Европа приватно предупредила Москву о готовности сбивать российские самолеты, - Bloomberg

Иллюстративное фото: в НАТО готовы применить силу (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Европейские дипломаты в частном порядке предупредили Кремль о том, что следующая провокация с участием российских самолетов завершится их уничтожением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Bloomberg.

По словам источников издания, дипломаты ЕС предупредили Россию, что НАТО готово "ответить с полной силой", если российские самолеты продолжат нарушать воздушное пространство стран-членов Альянса. Проще говоря, российские самолеты будут сбиваться.

Во время встречи в Москве послы Великобритании, Франции и Германии заявили россиянам, что понимают, что нарушение - это преднамеренная тактика российского командования войск. Встреча, по словам собеседников издания, была "напряженная".

Россияне врут и угрожают

Российские чиновники тем временем отрицают, что их самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии и заявляют, что якобы не пытались провоцировать НАТО. Инцидент с атакой дронов на Польшу по версии россиян якобы произошел исключительно из-за ошибки.

Представитель Кремля Дмитрий Песков на этой неделе публично солгал, что российские военные полеты якобы учитывают международные правила. Кремль продолжает утверждать, что нарушения истребителями МиГ-31К воздушного пространства Эстонии не было.

По данным источников, в частном порядке российский дипломат признал инциденты и заявил европейским коллегам, что провокации со стороны РФ - это якобы ответ на украинские атаки на временно оккупированный Крым. Мол, эти атаки были бы невозможными без поддержки НАТО, поэтому Кремль обвиняет западные страны в том, что они участвуют в войне против россиян.

Также РФ прибегла к открытым угрозам, вытащив "жупел" якобы втягивания НАТО в открытый конфликт. Посол РФ во Франции Алексей Мешков осмелился заявить 25 сентября, что уничтожение российского самолета якобы будет означать войну НАТО против России.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны-члены НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают их воздушное пространство, но его слова довольно быстро опроверг государственный секретарь Марко Рубио. Также с Трампом не согласился президент Франции Эммануэль Макрон.

С другой стороны, ряд европейских стран настроен крайне серьезно. Польша заявила, что готова сбивать российские самолеты и дроны, посоветовав Кремлю не жаловаться. О том же самом заявили и шведы. А генеральный секретарь НАТО поддержал идею Трампа сбивать нарушителей-россиян.

Провокации РФ против НАТО: что известно

В пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал", пересекли воздушное пространство Эстонии и находились там 12 минут.

Кроме этого, еще два российских истребителя пролетели над нефтегазовой платформой Petrobaltic в Балтийском море в территориальных водах Польши. Оба инцидента вызвали возмущение стран НАТО.

