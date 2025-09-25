ua en ru
У Росії накинулись на НАТО з погрозами війною у випадку збиття літаків

Росія, Четвер 25 вересня 2025 17:18
У Росії накинулись на НАТО з погрозами війною у випадку збиття літаків Фото: Олексій Мєшков, посол РФ у Франції (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Якщо будь-яка країна НАТО зіб'є російський літак, це означатиме початок воєнного конфлікту.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив російський посол у Франції Олексій Мєшков в інтерв'ю RTL.

"Це буде війна", - сказав Мєшков у відповідь на питання про реакцію Москви у разі атаки на російський літак.

Крім того, він зазначив, що російські літаки нібито регулярно стикаються з "провокаційними діями з боку натовської авіації", проте Росія уникає ескалації і не вдається до силових заходів.

"Багато літаків НАТО порушують повітряний простір Росії, це трапляється досить часто. Але їх не збивають", - розповів російський посол.

Він також відкинув звинувачення у вторгненні російських дронів і літаків у європейський повітряний простір протягом останніх тижнів.

"Росія не робить цього, не грається з ким-небудь. Це не дуже в нашому стилі", - заявив Мєшков.

Провокації РФ

Раніше 21 вересня НАТО піднімало в небо винищувачі через російський літак-розвідник, який перебував над Балтійським морем. За два дні до цього, 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії і перебували там протягом 12 хвилин.

У відповідь МЗС Естонії викликало для висловлення протесту тимчасового повіреного РФ, а уряд звернувся до союзників по НАТО для консультацій за статтею 4. При цьому РФ будь-яке порушення заперечує.

Крім того, у Норвегії розповіли, що у поточному році РФ тричі порушувала їхній повітряний простір - кожне порушення тривало від однієї до чотирьох хвилин.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що країни НАТО збираються збивати лише ті російські літаки-порушники, які атакують їхню територію.

