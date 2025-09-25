У Росії накинулись на НАТО з погрозами війною у випадку збиття літаків

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив російський посол у Франції Олексій Мєшков в інтерв'ю RTL .

"Це буде війна", - сказав Мєшков у відповідь на питання про реакцію Москви у разі атаки на російський літак.

Крім того, він зазначив, що російські літаки нібито регулярно стикаються з "провокаційними діями з боку натовської авіації", проте Росія уникає ескалації і не вдається до силових заходів.

"Багато літаків НАТО порушують повітряний простір Росії, це трапляється досить часто. Але їх не збивають", - розповів російський посол.

Він також відкинув звинувачення у вторгненні російських дронів і літаків у європейський повітряний простір протягом останніх тижнів.

"Росія не робить цього, не грається з ким-небудь. Це не дуже в нашому стилі", - заявив Мєшков.