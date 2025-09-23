ua en ru
Трамп: країни НАТО мають збивати російські літаки у разі вторгнення

США, Вівторок 23 вересня 2025 20:59
Трамп: країни НАТО мають збивати російські літаки у разі вторгнення Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Країни-члени НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують повітряний простір членів Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі із Зеленстким Трамп зробив заяву щодо російських літаків, які порушили повітряний простір країн НАТО. За його словами, країни Альянсу повинні збивати російські винищувачі.

Провокації Росії

19 вересня російські винищувачі МіГ-31 протягом 12 хвилин вторглися в повітряний простір Естонії біля Таллінна. У відповідь МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного РФ, щоб висловити протест, а уряд звернувся до союзників по НАТО для консультацій за статтею 4 - востаннє така процедура відбувалася після атаки російських дронів на Польщу 10 вересня.

Москва заперечує будь-яке порушення.

Тим часом у Норвегії повідомили, що Росія цього року тричі порушувала їхній повітряний простір, причому порушення тривали від однієї до чотирьох хвилин.

Окрім цього вчора у Данії терміново зупиняли роботу міжнародного аеропорту Копенгагена через появу кількох дронів у повітряному просторі. Також було закрито аеропорт "Гардермуен", що в Осло, Нідерланди.

Причина - фіксація невідомих дронів.

Сьогодні ж у НАТО заявили, що порушення російськими літаками повітряного простору Естонії є частиною безвідповідальної поведінки РФ

А ось держсекретар США Марко Рубіо заявив, що навряд чи хтось із чиновників країн НАТО говорив про збиття російських літаків, якщо тільки вони не атакують.

"Те, що ми бачили, - це відповідь НАТО на ці вторгнення так, як ми реагуємо завжди: коли вони входять до вашого повітряного простору або зони оборони, ви піднімаєте сили і перехоплюєте їх. Саме це і робить НАТО, і НАТО продовжуватиме це робити", - додав держсекретар.

