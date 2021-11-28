Еврокубковое фиаско, скандал в хоккее и надежда на ЧМ-2022: главные события спорта недели

Провал в еврокубках

Накануне заключительных двух туров в еврокубках было ощущение, что "Динамо" таки сможет побороться за третье место в группе E Лиги чемпионов, которое даст право выхода в Лигу Европы. Однако сложилось все как нельзя хуже. И это несмотря на достаточно неплохую игру от киевлян в матче с ослабленной коронавирусом "Баварией". Однако в Киеве "бело-синие" таки минимально уступили мюнхенцам (1:2), а в другом матче группы "Бенфика" смогла добыть ничью в противостоянии с "Барселоной", что полностью лишило шансов "Динамо" на выход в евровесну.

Следом за киевлянами гарантировал себе последнее место в группе D Лиги чемпионов "Шахтер". У "горняков" задача была и простая и сложная одновременно - нужно было просто выигрывать оба оставшихся матча. Но если на реванш с "Шерифом" в последнем туре рассчитывать вполне можно, то вот поединок с чемпионом Италии "Интером" явно не удался. "Нерадзурри" полностью переиграли "горняков", добыв победу 2:0. Такой результат гарантировал итальянцам выход в плей-офф ЛЧ, однако лишал шансов на продолжение выступлений в еврокубках для дончан.

Завершила кошмарную неделю для украинских клубов "Заря", которая была разбита во второй раз римской "Ромой". Луганчане пытались действовать открыто, однако поплатились четырьмя сухими пропущенными голами. И это при том, что еще и кипер "Зари" Мацуца пенальти в конце первой половины взял. Таким образом луганчане остались на третьем месте, с которого не сместятся даже в случае поражения от "Буде-Глимта", но которое не дает права продолжить выступления в Лиге конференций.

Шанс для Петракова

В пятницу, 26 ноября, состоялась жеребьевка плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре. Потенциальным соперниками сборной Украины, в частности, были Италия и Португалия. При этом "желто-синим" в первом матче попалась Шотландия, а в случае победы победитель пары Уэльс-Австрия. Это, пожалуй, самый лучший расклад для Александра Петракова и его подопечных и возможных. Правда, играть украинцы будут на выезде и полуфинал плей-офф и, в случае успеха, финал. Матчи пройдут в марте 2022 года.

Революция в хоккее

Скандал между Федерацией хоккея Украины и хоккейным клубом "Донбасс" достиг своего апогея на этой неделе. Еще две недели назад дончане запретили своим игрокам играть за сборную, за что ФХУ дисквалифицировала уехавших из расположения сборной игроков от участия в Украинской хоккейной лиге. "Донбасс" с таким решением был не согласен, за что сперва получил техническое поражение, а затем и вовсе был снят с чемпионата вместе с ХК "Краматорском". Кроме этого к клубам применены санкции, которые подразумевают международную изоляцию.

В знак солидарности с УХЛ снялись "Белый Барс" и "Мариуполь", оставив в хоккейной лиге лишь четыре клуба - "Кременчуг", "Сокол", "Рулав Одд" и "Днепр". При этом клубы-изгнанники решили сделать свой чемпионат - Суперлигу, куда кроме "Донбасса", "Краматорска", "Белого Барса", "Мариуполя", "Динамо" (Харьков) и быстро созданный СК "Сокол".

Чем закончится история пока неизвестно, однако пока выглядит все не очень радужно и перспективно.

Старт сезона в биатлоне

На этих выходных стартовал первый этап Кубка мира по биатлону у мужчин и женщин. Он проходил в шведском Эстерсунде и состоял из индивидуальных гонок и спринта. Мужская сборная к этому этапу подходила в ослабленном состоянии из-за коронавируса. Однако и у женщин не все сложилось хорошо. В итоге, у женщин в индивидуальной гонке в зачетную зону попали Валентина Семеренко и Юлия Джима - 17 и 22 места соответственно, а в спринте только Елена Биласюк - 24 место. У мужчин стабильные результаты в пределах зачетной зоны продемонстрировали Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко. Первый финишировал 28-м в индивидуальной гонке и 21 в спринте, а второй дважды 24-м.

Неудачный старт баскетбольной сборной

В пятницу, 26 ноября, украинская сборная по баскетболу стартовала в отборе на ЧМ-2023. Матч проходил в Тбилиси против местной сборной Грузии. Поединок был достаточно равным, хотя до заключительной четверти в статусе лидера подходили именно украинцы. Однако в последнюю 10-минутку подопечный Айнарса Багатскиса пропустили рывок грузинской сборной и в итоге уступили 83:88.

Завтра, 29 ноября, состоится второй матч отбора - в Киеве "желто-синие" сыграют против Северной Македонии. Также в нашей группе участвует сборная Испании.