Єврокубкове фіаско, скандал у хокеї та надія на ЧС-2022: головні події спорту тижня

Провал в єврокубках

Напередодні заключних двох турів в єврокубках було відчуття, що "Динамо" таки зможе поборотися за третє місце в групі E Ліги чемпіонів, яке дасть право виходу в Лігу Європи. Однак склалося все як не можна гірше. І це попри досить непогану гру від киян у матчі з ослабленою коронавірусом "Баварією". Однак у Києві "біло-сині" таки мінімально поступилися мюнхенцям (1: 2), а в іншому матчі групи "Бенфіка" змогла здобути нічию в протистоянні з "Барселоною", що повністю позбавило шансів "Динамо" на вихід в євровесну.

Слідом за киянами гарантував собі останнє місце в групі D Ліги чемпіонів "Шахтар". У "гірників"завдання було і просте і складне одночасно-потрібно було просто вигравати обидва матчі, що залишилися. Але якщо на реванш з "Шерифом" в останньому турі розраховувати цілком можна, то ось поєдинок з чемпіоном Італії "Інтером" явно не вдався. "Нерадзуррі" повністю переграли "гірників", здобувши перемогу 2:0. Такий результат гарантував італійцям вихід у плей-офф ЛЧ, однак позбавляв шансів на продовження виступів у єврокубках для донеччан.

Завершать жахливий тиждень для українських клубів "Зоря", яка була розбита вдруге римською "Ромою". Луганчани намагалися діяти відкрито, проте поплатилися чотирма сухими пропущеними голами. І це при тому, що ще й кіпер "Зорі" Мацуца пенальті в кінці першої половини взяв. Таким чином луганчани залишилися на третьому місці, з якого не змістяться навіть у разі поразки від "Буде-Глімта", але яке не дає права продовжити виступи в Лізі конференцій.

Шанс для Петракова

У п'ятницю, 26 листопада, відбулося жеребкування плей-офф відбору на Чемпіонат світу з футболу 2022 в Катарі. Потенційним суперниками збірної України, зокрема, були Італія та Португалія. При цьому "жовто-синім" у першому матчі попалася Шотландія, а в разі перемоги переможець пари Уельс-Австрія. Це, мабуть,найкращий розклад для Олександра Петракова і його підопічних і можливих. Правда, грати українці будуть На виїзді і півфінал плей-офф і, в разі успіху, фінал. Матчі пройдуть у березні 2022 року.

Революція в хокеї

Скандал між Федерацією хокею України та хокейним клубом "Донбас" досяг свого апогею на цьому тижні. Ще два тижні тому донеччани заборонили своїм гравцям грати за збірну, за що ФХУ дискваліфікувала гравців, які виїхали з розташування збірної, від участі в українській хокейній лізі. "Донбас "з таким рішенням був не згоден, за що спершу отримав технічну поразку, а потім і зовсім був знятий з чемпіонату разом з ХК"Краматорськом". Крім цього до клубів застосовані санкції, які мають на увазі міжнародну ізоляцію.

На знак солідарності з УХЛ знялися " Білий Барс "і" Маріуполь", залишивши в хокейній лізі лише чотири клуби - "Кременчук"," Сокіл"," Рулав Одд "і"Дніпро". При цьому клуби-вигнанці вирішили зробити свій чемпіонат-Суперлігу, куди крім "Донбасу", "Краматорська", "Білого Барса", "Маріуполя", "Динамо" (Харків) і швидко створений СК "Сокіл".

Чим закінчиться історія поки невідомо, проте поки виглядає все не дуже райдужно і перспективно.

Старт сезону в біатлоні

На цих вихідних стартував перший етап Кубка світу з біатлону у чоловіків і жінок. Він проходив у шведському Естерсунді і складався з індивідуальних гонок і спринту. Чоловіча збірна до цього етапу підходила в ослабленому стані через коронавірус. Однак і у жінок не все склалося добре. У підсумку, у жінок в індивідуальній гонці в залікову зону потрапили Валентина Семеренко і Юлія Джима - 17 і 22 місця відповідно, а в спринті тільки Олена Біласюк - 24 місце. У чоловіків стабільні результати в межах залікової зони продемонстрували Дмитро Підручний та Антон Дудченко. Перший фінішував 28 - м в індивідуальній гонці і 21 в спринті, а другий двічі 24-м.

Невдалий старт баскетбольної збірної

У п'ятницю, 26 листопада, українська збірна з баскетболу стартувала у відборі на ЧС-2023. Матч проходив у Тбілісі проти місцевої збірної Грузії. Поєдинок був досить рівним, хоча до заключної чверті в статусі лідера підходили саме українці. Однак в останню 10-хвилинку підопічний Айнарса Багатскіса пропустили ривок грузинської збірної і в підсумку поступилися 83:88.

Завтра, 29 листопада, відбудеться другий матч відбору - у Києві "жовто-сині" зіграють проти Північної Македонії. Також в нашій групі бере участь збірна Іспанії.