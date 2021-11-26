ru ua
Пт, 26 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Баскетбол. Украина неудачно стартовала в отборе на ЧМ-2023, проиграв Грузии

Новина українською →
Тбилиси, Пятница 26 ноября 2021 18:53
Баскетбол. Украина неудачно стартовала в отборе на ЧМ-2023, проиграв Грузии Фото: Украина уступила Грузии, ведя перед последней четвертью (fbu.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Сборная Украины по баскетболу неудачно стартовала в отборе на чемпионат мира-2023. Подопечные Айнарса Багатскиса на выезде уступили Грузии - 83:88.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Уступив первую четверть в минус четыре, украинцы выходили с преимуществом в два очка на заключительную 10-минутку. Однако за три минуты до конца "желто-синие" пропустили небольшой рывок от грузинской сборной, так и не сумев отыграть упущенное. В итоге поражение 83:88.

Лучшим в этом матче стал натурализированный американец сборной Грузии Тадеус МакФаден - у него 27 очков и 9 ассистов при 7 реализованных трехочковых. У украинцев больше всего очков набрал Илья Близнюк - 18, а Вячеслав Петров записал в свой актив дабл-дабл - 16 очков и 12 подборов.

Баскетбол. Украина неудачно стартовала в отборе на ЧМ-2023, проиграв Грузии

Баскетбол. Украина неудачно стартовала в отборе на ЧМ-2023, проиграв Грузии

Отметим, в нашей группе также участвуют Испания и Северная Македония. Свой матч эти сборные проведут позже сегодня. Старта матча в 20:30 по Киеву.

Следующий матч Украина проведет в Киеве, 29 ноября, против сборной Северной Македонии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол
NEWS
Госпереворот и Ахметов, вероятность войны и Путин: основные заявления Зеленского на марафоне
Госпереворот и Ахметов, вероятность войны и Путин: основные заявления Зеленского на марафоне
DAILY
Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит