Биатлон. Лишь одна украинка попала в зачетную зону спринтерской гонки: результаты
Сегодня, 28 ноября, завершилась женская программа этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Единственной украинкой, которая попала в зачетную зону, оказалась Елена Билосюк - у нее 24-й результат.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Билосюк также стала единственной представительницей Украины, которая прошла всю гонку без промахов. Однако ходом она уступила аж 1:22,1 победительнице Ханне Эберг (0+0) из Швеции. Второе место заняла Анаис Шевалье-Буше из Франции (0+0 и +11,3 секунд отставания), третья - норвежка Марте Олсбю Ройселанд (0+1 и +15,4).
Все результаты украинок в спринте:
24. Елена Билосюк (0+0) +1:22,1
44. Вита Семеренко (0+1) +1:52,0
50. Юлия Джима (1+1) +2:01,1
77. Екатерина Бех (1+1) +2:27,8
99. Валя Семеренко (0+4) +3:21,3
Биласюк заработала за гонку 17 очков.
Также сегодня в 14:14 начнется спринтерская гонка у мужчин.
Напомним, вчера в индивидуальной гонке лучшей стала Валентина Семеренко - у нее 17-е место.
Среди мужчин лучший результат в индивидуальной гонке у Антона Дудченко - 24-е место.