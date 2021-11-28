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Биатлон. Лишь одна украинка попала в зачетную зону спринтерской гонки: результаты

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Эстерсунд , Воскресенье 28 ноября 2021 13:30
Биатлон. Лишь одна украинка попала в зачетную зону спринтерской гонки: результаты Фото: спринт выиграла шведка Ханне Эберг (biathlonworld.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 28 ноября, завершилась женская программа этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Единственной украинкой, которая попала в зачетную зону, оказалась Елена Билосюк - у нее 24-й результат.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Билосюк также стала единственной представительницей Украины, которая прошла всю гонку без промахов. Однако ходом она уступила аж 1:22,1 победительнице Ханне Эберг (0+0) из Швеции. Второе место заняла Анаис Шевалье-Буше из Франции (0+0 и +11,3 секунд отставания), третья - норвежка Марте Олсбю Ройселанд (0+1 и +15,4).

Биатлон. Лишь одна украинка попала в зачетную зону спринтерской гонки: результаты

Все результаты украинок в спринте:

24. Елена Билосюк (0+0) +1:22,1

44. Вита Семеренко (0+1) +1:52,0

50. Юлия Джима (1+1) +2:01,1

77. Екатерина Бех (1+1) +2:27,8

99. Валя Семеренко (0+4) +3:21,3

Биласюк заработала за гонку 17 очков.

Также сегодня в 14:14 начнется спринтерская гонка у мужчин.

Напомним, вчера в индивидуальной гонке лучшей стала Валентина Семеренко - у нее 17-е место.

Среди мужчин лучший результат в индивидуальной гонке у Антона Дудченко - 24-е место.

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