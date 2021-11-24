Второй минус для Украины. "Шахтер" уступил "Интеру" и потерял шансы на евровесну

"Интер" с первых минут включил прессинг, порой, не давая "горнякам" перейти даже первую треть поля. И первый момент итальянцы создали уже на 12-й минуте. Мяч после прострела с левого фланга дошел до Бареллы, но тот метров с семи пробил мимо.

Еще более убийственный момент "нерадзурри" получили в середине тайма. Раноккия после подачи углового опередил и защитников "Шахтера" и Трубина, но после его удара головой мяч прошел в сантиметрах от штанги.

Спустя еще пару минут итальянцы таки забили. Дармьян получил мяч на правом фланге штрафной "горняков" и прострелил на Перишича, который и нанес, казалось, результативный удар. Благо, рефери зафиксировал офсайд у Дармьяна.

А затем чуть не повторил ужасный привоз в матче с "Реалом" Трубин. Кипер "горняков" отдал неудачную передачу на Степаненко возле своей штрафной. Мяч после перехвата оказался у Джеко, но вратарь дончан исправился, отбив удар боснийца. К слову, спустя еще минут десять Трубин вновь обрезался у своей штрафной, и вновь пробивал Джеко, но в этот раз удар был очень неточным.

"Шахтер" же на все моменты итальянцев ответил опасным выпадом в исполнении Фернандо. Бразилец смог протащить мяч в штрафную, но пробил мимо. А ведь мог отдавать передачу на Тете, которому нужно было просто попасть в пустые ворота.

Второй тайм кардинальных изменений не принес. Вновь больше с мячом были "горняки", но абсолютно без остроты. А вот "Интер" свои моменты продолжал штамповать. Сперва итальянцы вновь забили с нарушением правил - Мартинес отправил мяч в сетку, но перед этим сфолил на Матвиенко. А затем выстрелил дуплетом Джеко. На 61-й минуте итальянцы организовали быструю атаку, в ходе которой "горняки" не успели за боснийцем, который первым добрался до мяча на отскоке и мощно отправил мяч в сетку ворот Трубина с линии штрафной - 1:0. Это первый гол в противостояниях соперников за последние четыре матча.

Через еще шесть минут сработала балканская связка "Интера". Перишич навесил с левого фланга точно на голову Джеко, который с нескольких метров легко переправил мяч голов в сетку - 2:0. Явно позиционно ошиблись Марлон и Матвиенко, между которыми и оказался форвард "Интера". А для Джеко этот гол стал 50 в еврокубках.

"Шахтер" мог как минимум один мяч отыгрывать. На 82-й минуте "горняки" убежали в контратаку после перехвата в центре от Мудрыка, Соломон отпасовал на Марлоса, который оказался сам в штрафной. Но бразильский украинец был в статике и отдал передачу на набегающего Додо, который пробил в штангу, а на добивание немного не успел Мудрык.

Но все же "горняки" так и не забили, уступив 0:2. Это поражение полностью лишило шансов дончан на евровесну. Таким образом вслед за "Динамо" еврокубки покидает и второй украинский гранд.

"Интер" же вышел на первое место в группе и практически гарантировал себе выход в плей-офф. Правда, "Реал" в случае победы над "Шерифом" (начало сегодня в 22:00) сместит итальянцев с лидерской позиции.

"ИНТЕР" - "ШАХТЕР" 0:2

Джеко, 61, 67

"Интер": Ханданович - Шкриниар, Раноккия, Бастони - Дармиан (Д`Амброзио, 78), Барелла (Видаль, 78), Брозович, Чалханоглу (Сенси, 86), Перишич (Димарко, 86) - Мартинес (Корреа, 68), Джеко

"Шахтер": Трубин - Додо, Марлон, Витао, Матвиенко - Степаненко (Маркос Антонио, 46), Майкон - Тете (Марлос, 80), Педриньо (Бондаренко, 73), Соломон - Фернандо (Мудрык, 81)