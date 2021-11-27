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Украинцы остались за пределами лучшей двадцатки на первой биатлонной гонке сезона

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Суббота 27 ноября 2021 20:08
Украинцы остались за пределами лучшей двадцатки на первой биатлонной гонке сезона Фото: победу в дебютной гонке сезона одержал Стурла Легрейд (справа) (biathlonworld.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Вслед за женщинами, сегодня, 27 ноября, стартовал биатлонный сезон и для мужчин. По итогам индивидуальной гонки в шведском Остерсунде лучшим среди украинцев стал Антон Дудченко с 24-м результатом.

Подробнее - в материале РБК- Украина.

Никто из украинцев не показал идеальную стрельбу, при этом с ходом также были проблемы. Дудченко финишировал с тремя промахами и +3:32,4 отставания от победителя гонки норвежца Стурла Легрейда. Второе место также у норвежца Тарье Бе (2 промаха и +59,2 секунды отставания), бронза у Симона Дестье (2 промаха и 1:00,6 отставания).

Все результаты украинцев:

  • 24 место - Антон Дудченко (2+1+0+0) +3:32,4
  • 28 - Дмитрий Пидручный (1+0+0+2) +3:44,0
  • 41 - Денис Насыко (0+1+0+1) +4:37,2
  • 52 - Богдан Цымбал (1+1+0+1) +5:10,0
  • 76 - Андрей Доценко (0+1+0+2) +7:05,0

Напомним, лучшей среди украинок сегодня стала Валентина Семеренко с 17-м результатом.

Завтра в Остерсунде пройдут спринтерские гонки.

Ранее сообщалось, что в шведском Остерсунде стартовала первая гонка сезона по биатлону у женщин.

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