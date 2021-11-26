Определился соперник Украины по плей-офф квалификации на ЧМ: результаты жеребьевки
Сборная Украины полуфинал плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре проведет против Шотландии. В случае победу "желто-синие" выйдут на победителя пары Уэльс - Австрия.
Подробнее о жеребьевки - в материале РБК-Украина.
Матч со Шотландией Украина проведет на выезде. Собственно в случае победу украинцы финальный поединок за путевку в Катар также сыграют на поле соперников.
Сетка A
Шотландия - УКРАИНА
Уэльс - Австрия
Сетка B
Россия - Польша
Швеция - Чехия
Сетка C
Италия - Северная Македония
Португалия - Турция
Что нужно знать о плей-офф квалификации на ЧМ
Нынешний плей-офф пройдет в новом формате. Все 12 участников дополнительной раунда квалификации будут разделены на три сетки, где будут сыграны полуфиналы и финал. Все противостояния будут состоять из одного матча. Всего команды разыграют три путевки на ЧМ-2022.
Матчи состоятся 24 и 29 марта 2022 года. Сам чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря следующего года. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.
Напомним, Украина в последнем туре смогла пробиться в плей-офф отбора на ЧМ-2022. "Желто-синие" в решающем матче обыграли Боснию и Герцеговину 2:0, тогда как Франция с таким же счетом одолела Финляндию, идущую до последнего тура второй.