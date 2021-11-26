Определился соперник Украины по плей-офф квалификации на ЧМ: результаты жеребьевки

Сборная Украины полуфинал плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре проведет против Шотландии. В случае победу "желто-синие" выйдут на победителя пары Уэльс - Австрия.

Матч со Шотландией Украина проведет на выезде. Собственно в случае победу украинцы финальный поединок за путевку в Катар также сыграют на поле соперников.

Сетка A

Шотландия - УКРАИНА

Уэльс - Австрия

Сетка B

Россия - Польша

Швеция - Чехия

Сетка C

Италия - Северная Македония

Португалия - Турция

Что нужно знать о плей-офф квалификации на ЧМ

Нынешний плей-офф пройдет в новом формате. Все 12 участников дополнительной раунда квалификации будут разделены на три сетки, где будут сыграны полуфиналы и финал. Все противостояния будут состоять из одного матча. Всего команды разыграют три путевки на ЧМ-2022.

Матчи состоятся 24 и 29 марта 2022 года. Сам чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря следующего года. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.