Двое украинских биатлонистов попали в топ-25 спринта в Эстерсунде

Сегодня, 28 ноября, состоялась спринтерская гонка у мужчин на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. По итогам гонки двое украинцев попали в топ-25.

Лучшим результатом украинцев стало 21-е место Дмитрия Пидручного. Он показал идеальную стрельбу, однако ходом уступил 1:19.8 первому месту. Также неплохой результат продемонстрировал Антон Дудченко - он 25-й с одним промахом и +1:21 отставания.

Победу же одержал шведский биатлонист Себастьян Самуельссон, показав время - 22:33.5 с "нулем" промахов. Второе и третье места у представителей Норвегии - Ветле Шостад Кристиансена (0+0, +11.8 отставания) и Йоханнеса Бе (0+0, +12.2 отставания).

Все результаты украинцев:

21. Дмитрий Пидручный (0+0) +1:19.8

24. Антон Дудченко (0+1) +1:21.0

52. Богдан Цымбал (0+1) +2:04.9

88. Андрей Доценко (1+0) +3:00.1

105. Денис Насыко (2+2) +3:30.0