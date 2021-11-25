"Заря" разгромно уступила "Роме" и лишила Украину последней надежды на евровесну

Луганская "Заря" не смогла зацепиться за положительный результат в матче с римской "Ромой" в рамках пятого тура Лиги конференций. Украинцы разгромно уступили 0:4 и потеряли шансы на выход из группы C.

Матч проходил под сильный римский ливень, но это не остановило команды от активного старта. Уже на третей минуте Абрахам чудом не попал по воротам после подачи с фланга, находясь на линии вратарской. "Заря" также ответила хорошим моментом, заставив попотеть кипера "Ромы" Руи Патрисио. Цвек разрядил пушку из-за пределов штрафной, но вратарь хозяев кончиками пальцев смог переправить на угловой.

В целом украинский клуб действовал достаточно агрессивно, активно прессингуя оппонентов на их же половине поля. Правда, это приводило к серьезным провалам в обороне. Один из первых таких провалов на 15-й минуте и завершился голом. Дзаньоло получил мяч в центре поля и запустил в отрыв Эль Шаарави. Тот, немного протянув мяч, вырезал идеальную передачу шведой на Переса, который с нескольких метров расстрелял Мацапуру - 1:0.

После этого уже сам Дзаньоло дважды выходил на убойные позиции, но реализовать шансы долго не мог. Вплоть до 33-й минуты. Громов потерял мяч на чужой половине, Верету спокойной прошел через пол поля к штрафной луганчан и отпасовал на партнера, который с третей попытки таки преобразовал момент в гол - 2:0.

Могла "Заря" и вовсе на перерыв уходить при разгромном счете. Под занавес первой половины Кабаев зацепил ногу Переса в штрафной, за что рефери справедливо указал на одиннадцать метров. К "точке" подошел Верету, но его удар в угол отразил Мацапура.

Но то, что римляне не успели сделать в первой половине, сразу же сделали во второй. Уже на 30 секунде второй 45-минутки очередным провалом обороны "Зари" воспользовался Дзаньоло, вошел в штрафную и покатил на Абрахама, который переправил мяч уже в пустые ворота - 3:0.

В течение следующих шести минут Абрахам мог еще дважды забивать, но с хороших позиций пробивал в сантиметрах от штанги. Но свой дубль таки оформил, причем сделал это в шикарном стиле. На 75-й минуте мяч отскочил к англичанину, который в падении через себя метров с шести отправил мяч в сетку - 4:0.

Этот гол стал финальной точкой в матче, который подарил "Роме" путевку в плей-офф Лиги конференций. Луганчане же последний тур будут проводить уже без турнирной мотивации - шансов на выход в евровесну украинцев лишил "Буде-Глимт", который обыграл болгарское ЦСКА (2:0). Победа выводит норвежцев в плей-офф.

"РОМА" - "ЗАРЯ" 4:0

Перес, 15, Дзаньоло, 33, Абрахам, 46, 75

На 38-й минуте Верету ("Рома") не реализовал пенальти

"Рома": Руи Патрисио - Манчини, Смоллинг (Ибаньес, 70), Кумбула - Карсдорп, Верету, Мхитарян (Миссори, 79), Эль-Шаарави (Залевски, 70) - Перес, Абрахам (Майораль, 76), Дзаньоло (Шомуродов, 70)

"Заря": Мацапура - Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо (Снурницын, 70) - Аллахьяр (Овусу, 83), Булеца (Кристиан, 83), Цвек, Кабаев - Громов (Назарина, 46), Шахаб (Гладкий, 46)