Єврокомісія закликала РФ терміново забезпечити гуманітарний доступ до Олешок
Європейська комісія закликала Росію негайно забезпечити гуманітарний доступ до окупованих Олешок у Херсонській області, де люди вже тривалий час голодують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єврокомісії.
"Те, що відбувається в Олешках, викликає жах. Цивільне населення опинилося в облозі російських військ, не маючи доступу до їжі, ліків, чистої води та базової медичної допомоги. Це неприпустимо", - йдеться в заяві.
У Єврокомісії наголосили, що гуманітарна допомога має дістатися до людей, які її потребують, а цивільному населенню має бути надано можливість покинути окуповану територію.
Зазначається, що ЄС співпрацює з відповідними партнерами та використовує всі наявні можливості для сприяння наданню допомоги, зокрема людям, які опинилися в пастці на тимчасово окупованих територіях.
Гуманітарні партнери ЄС готові надавати допомогу. Для цього їм необхідний безпечний, стабільний та ефективний гуманітарний доступ на місцях.
"Росія, як окупаційна держава, має чіткі зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом: цивільне населення має бути захищене, а надання гуманітарної допомоги має бути забезпечене. Мешканці Олешків потребують регулярного доступу до їжі, ліків, води та необхідної медичної допомоги. Міжнародне гуманітарне право має дотримуватися", - наголосили в Єврокомісії.
Голод в Олешках
Нагадаємо, Росія блокує евакуацію з Олешок, які перебувають в окупації з 2022 року.
До повномасштабного вторгнення в Олешках проживало близько 24 тисяч людей, а сьогодні залишаються близько 2 тисяч, серед них близько 50 дітей.
У місті немає електро- та газопостачання, а впродовж останнього місяця була повністю заблокована доставка продовольства, медикаментів та інших предметів першої необхідності.
Люди в окупованих росіянами Олешках вже тривалий час голодують і змушені виживати на траві та бур'янах.
Україна системно порушує питання гуманітарної ситуації в Олешках на міжнародних майданчиках.
Зокрема, Україна винесла ситуацію в Олешках на засідання Постійної ради ОБСЄ, яке відбулося 1 жовтня.
Із березня українські військові спільно з Херсонською ОВА системно доставляють в місто продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.
Нещодавно українські військові дронами доставили в окуповані Олешки близько 4 тонн продуктів. Допомогу передали одразу на 100 визначених локацій міста.
Однак росіяни перешкоджають доставці допомоги. Зокрема, вони збивають безпілотники, які перевозять продукти.
Окрім того, окупанти забирають або перепродають їжу, призначену для цивільних, зокрема дітей та людей похилого віку.
За даними розвідки, Росія готується інсценувати десятки відео з жителями окупованих Олешків. Людей, які вже тривалий час голодують, змушуватимуть казати, що вони "ситі та щасливі".
Російським військовим створили методичку, щоб змушувати місцевих в окупованих Олешках давати неправдиві свідчення про гуманітарну ситуацію та для дискредитації ЗСУ.