Єврокомісія закликала РФ терміново забезпечити гуманітарний доступ до Олешок

Європейська комісія закликала Росію негайно забезпечити гуманітарний доступ до окупованих Олешок у Херсонській області, де люди вже тривалий час голодують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єврокомісії.

"Те, що відбувається в Олешках, викликає жах. Цивільне населення опинилося в облозі російських військ, не маючи доступу до їжі, ліків, чистої води та базової медичної допомоги. Це неприпустимо", - йдеться в заяві.

У Єврокомісії наголосили, що гуманітарна допомога має дістатися до людей, які її потребують, а цивільному населенню має бути надано можливість покинути окуповану територію.

Зазначається, що ЄС співпрацює з відповідними партнерами та використовує всі наявні можливості для сприяння наданню допомоги, зокрема людям, які опинилися в пастці на тимчасово окупованих територіях.

Гуманітарні партнери ЄС готові надавати допомогу. Для цього їм необхідний безпечний, стабільний та ефективний гуманітарний доступ на місцях.

"Росія, як окупаційна держава, має чіткі зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом: цивільне населення має бути захищене, а надання гуманітарної допомоги має бути забезпечене. Мешканці Олешків потребують регулярного доступу до їжі, ліків, води та необхідної медичної допомоги. Міжнародне гуманітарне право має дотримуватися", - наголосили в Єврокомісії.