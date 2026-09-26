Люди голодують: Сибіга розповів, як в Олешках виживають на траві та бур'янах

Люди в окупованих росіянами Олешках голодують і змушені виживати на траві та бур'янах. Міжнародна спільнота повинна негайно втрутитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Люди в тимчасово окупованих Олешках голодують. Їсти майже нічого не залишилось. За наявними повідомленнями, цивільне населення змушене виживати, харчуючись травою та бур’янами, тоді як ліки, чиста вода, електрика та медична допомога стають дедалі недоступнішими. У цих умовах опинилися й діти", - наголосив Сибіга.

Він зазначив, що ці страждання мають чітку причину та чіткого винуватця. Росія спричинила цю катастрофу в Олешках через свою незаконну окупацію і несе повну відповідальність за цю гуманітарну катастрофу, всі її наслідки та загибель невинних цивільних.

За словами міністра, міжнародна спільнота повинна мобілізувати всі наявні інструменти, щоб дістатися до людей в Олешках, доставити гуманітарну допомогу та забезпечити безпечну евакуацію тих, хто хоче виїхати.

ООН, МКЧХ та інші міжнародні гравці повинні використати свої мандати та канали, щоб забезпечити негайний та безперешкодний гуманітарний доступ.

"Люди там не можуть вижити завдяки одним лише заявам про занепокоєння. Гуманітарний доступ і безпечна евакуація мають стати реальністю, бо кожен день має значення", - наголосив глава МЗС.