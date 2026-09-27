В окуповані Олешки дронами доставили 4 тонни продуктів для населення

В окуповані Олешки українські військові дронами доставили близько 4 тонн продуктів. Допомогу передали одразу на 100 визначених локацій міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"В окупованих Олешках росіяни тримають у заручниках близько двох тисяч наших людей, серед яких майже пів сотні дітей. Вони змушені виживати без їжі, електрики та води", - наголосив очільник ОВА.

За його словами, окупанти фактично позбавили місцевих жителів можливості залишити місто. Тому українська сторона намагається доставляти необхідне безпосередньо в Олешки.

Продукти передають дронами

Із березня українські військові спільно з Херсонською ОВА системно доставляють продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.

До цієї роботи залучені, зокрема, підрозділ 11-ї бригади НГУ та бійці 34-ї окремої бригади морської піхоти "Борисфен".

Нещодавно відбулася одна з найбільших таких операцій. Українським військовим вдалося доставити близько 4000 кілограмів продуктів одразу на 100 визначених локацій в Олешках.

У проведенні операції брали участь 30-й корпус морської піхоти, тактична група "Грім", 34-та бригада морської піхоти "Борисфен", підрозділ "Болгаричі" 11-ї бригади НГУ, 34-й полк Національної гвардії та 79-й прикордонний загін.

Росіяни намагаються зірвати доставку

Прокудін зазначив, що російські військові перешкоджають доставці допомоги. Зокрема, вони збивають безпілотники, які перевозять продукти.

Також, за його словами, окупанти забирають або перепродають їжу, призначену для цивільних, зокрема дітей та людей похилого віку.

Жителів Олешок можуть затримувати за отримання гуманітарної допомоги.

"За отримання гуманітарних пакунків окупанти затримують олешківців, кидають "на підвал", жорстоко б'ють і вдаються до насилля", - наголосив Прокудін.

Очільник Херсонської ОВА назвав блокування гуманітарної допомоги та створення умов для голоду серед цивільного населення воєнними злочинами.

"Кожен причетний до цих дій понесе невідворотну відповідальність", - підсумував він.

Ситуація в Олешках

Нагадуємо, що Олешки перебувають під російською окупацією з 2022 року. Росія також блокує евакуацію з міста.

Після підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року Олешки майже повністю затопило. Тоді окупанти дозволяли евакуацію лише мешканцям із російськими паспортами.

В Олешках відсутнє електро- та газопостачання, а доступ до їжі, ліків, води та медичної допомоги залишається вкрай обмеженим.