РФ готує фейкові відео з жителями Олешок: змушуватимуть казати, що вони "ситі"

Росія готується інсценувати десятки відео з жителями окупованих Олешків на Херсонщині. Людей, які вже тривалий час голодують, змушуватимуть казати, що вони "ситі та щасливі".

Як передає РБК-Україна , про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"За даними нашої розвідки, Росія готується інсценувати десятки відео в окупованих Олешках. Місцевих жителів змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі й вдячні російським окупантам", - повідомив Сибіга.

Він наголосив, що російському цинізму немає меж.

Спершу окупанти захоплюють місто, відрізають цивільним шляхи виїзду й блокують гуманітарну допомогу, а потім змушують місцевих жителів грати в постановочних пропагандистських відео.

"Це черговий крок у багатотижневій огидній пропагандистській кампанії Росії, яка заперечує будь-які проблеми в Олешках і стверджує, що гуманітарної катастрофи там немає", - зазначив міністр.

Глава МЗС закликав міжнародну спільноту та всі профільні міжнародні організації посилити тиск на Москву й вимагати від російських окупантів негайно припинити облогу Олешок.

Водночас Сили оборони України докладають всіх зусиль для порятунку людей, включно з нещодавньою доставкою гуманітарної допомоги важкими дронами.

"Кожен день має значення для порятунку людей, які там голодують і помирають. Закликаємо наших міжнародних партнерів діяти вже зараз і вимагати негайного гуманітарного доступу, щоб покласти край цій трагедії", - наголосив Сибіга.