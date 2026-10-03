Росіяни вдарили по Північному мосту в Києві: пошкоджено полотно, рух перекритий
Вранці 3 жовтня росіяни вдарили по Північному мосту в Києві. Перед цим у столиці пролунали вибухи на тлі загрози ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.
Близько 06:38 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів, і невдовзі в місті пролунали вибухи. Приблизно о 06:56 стало відомо про влучання в Північний міст.
На місце прямують екстрені служби. Наслідки удару наразі з'ясовують.
Оновлено 7:20
Через перекриття Північного мосту із затримками курсують автобуси № 21, 73, 101, 114 та тролейбуси № 29, 30, 31, 47, повідомили в "Київпастрансі".
Оновлено 7:40
Віталій Кличко повідомив, що внаслідок удару на Північному мосту пошкоджено дорожнє полотно та контактну мережу тролейбусів. Рух мостом з лівого на правий берег перекрили.
Останніми днями росіяни систематично б'ють по київських мостах. Першого удару Південний міст зазнав 1 жовтня, коли його атакували двома дронами. Ввечері того ж дня удар пошкодив опору, дорожнє полотно та захисне загородження метрополітену.
Вночі 2 жовтня ворог повторно вдарив по Південному мосту, а вдень атакував його знову.