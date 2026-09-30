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Росіяни розробили пропагандистську методичку з фейками про Олешки

19:58 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Дмитро Левицький
Росіяни розробили пропагандистську методичку з фейками про Олешки Фото: росіяни довели окуповані Олешки до гуманітарної катастрофи (t.me/dmytro_lubinetzs)
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​Російським військовим створили методичку, щоб змушувати місцевих в окупованих Олешках давати неправдиві свідчення про гуманітарну ситуацію та для дискредитації ЗСУ.

​Про це РБК-Україна розповіли джерела у Силах оборони, показавши відповідні документи.

​РБК-Україна вдалося ознайомитися з документом, який видання не публікує через заходи безпеки.

Згідно з документами, які опинилися в розпорядженні редакції, окупанти підготували детальний "Алгоритм відеоінтерв'ю з цивільними в н.п. Олешки Херсонської області".

За даними ЗМІ, в окупованих Олешках на лівобережжі Херсонщини можуть стояти російські військові зі складу 126-ї окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку.

Методичка містить чіткі інструкції для допитів та постановочних зйомок місцевих жителів, яким нав'язують конкретні тези для викривлення реальної ситуації.

​Зокрема, пропагандистський сценарій вимагає від мешканців заявляти про "критичну ситуацію" та звинувачувати Збройні сили України у нібито "блокуванні населеного пункту з усіх напрямків".

Методичка також нав'язує готові кліше для синхронів про те, що українські безпілотники нібито контролюють повітряний простір, цілеспрямовано завдають ударів по мирних жителях і будинках, а також перешкоджають проїзду гуманітарної допомоги.

Крім того, сценарій передбачає вигадки про продуктову блокаду та створення ілюзії, що єдиним джерелом виживання є "допомога" від військовослужбовців ЗС РФ.

Окремим пунктом інструкції вимагається змушувати людей висловлювати "позитивне ставлення" до російських окупантів і стверджувати, що ті нібито "забезпечують безпеку".

​"По радіоперехопленнях наші військові також чули, що дійсно такі вказівки є, і що мають прибути також журналісти федеральних каналів для зйомок таких постанов", - зазначив співрозмовник у Силах оборони.

Як зазначають джерела, ці постановочні інтерв'ю призначені для трансляції на російських федеральних каналах з метою інформаційно-психологічного тиску та дискредитації України.

Нагадаємо, російська окупація призвела до гуманітарної кризи в Олешках. Люди голодують і змушені виживати, вживаючи траву та бур'яни. Українські військові намагаються їх врятувати, перекидаючи на окуповану територію їжу дронами.

Україна хоче винести ситуацію в Олешках на засідання Постійної ради ОБСЄ, яке відбудеться завтра, 1 жовтня.

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