Еврокомиссия призвала РФ срочно обеспечить гуманитарный доступ к Олешкам
Европейская комиссия призвала Россию немедленно обеспечить гуманитарный доступ к оккупированным Олешкам в Херсонской области, где люди уже долго голодают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Еврокомиссии.
"Происходящее в Олешках вызывает ужас. Гражданское население оказалось в осаде российских войск, не имея доступа к пище, лекарствам, чистой воде и базовой медицинской помощи. Это недопустимо", - говорится в заявлении.
В Еврокомиссии подчеркнули, что гуманитарная помощь должна добраться до людей, нуждающихся в ней, а гражданскому населению должна быть предоставлена возможность покинуть оккупированную территорию.
Отмечается, что ЕС сотрудничает с соответствующими партнерами и использует все возможности для содействия оказанию помощи, в частности людям, оказавшимся в ловушке на временно оккупированных территориях.
Гуманитарные партнеры ЕС готовы оказывать помощь. Для этого им необходим безопасный, стабильный и эффективный гуманитарный доступ на местах.
"Россия, как оккупационное государство, имеет четкие обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом: гражданское население должно быть защищено, а оказание гуманитарной помощи должно быть обеспечено. Жители Олешков нуждаются в регулярном доступе к пище, лекарствам, воде и необходимой медицинской помощи. - Международное гуманитарное право должно соблюдаться".
Голод в Олешках
Напомним, Россия блокирует эвакуацию из Олешек, находящихся в оккупации с 2022 года.
До полномасштабного вторжения в Олешках проживало около 24 тысяч человек, сегодня остаются около 2 тысяч, среди них около 50 детей.
В городе нет электро- и газоснабжения, а в последний месяц была полностью заблокирована доставка продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости.
Люди в оккупированных россиянами Олешках уже длительное время голодают и вынуждены выживать на траве и сорняках.
Украина системно поднимает вопрос гуманитарной ситуации в Олешках на международных площадках.
В частности, Украинавынесла ситуацию в Олешках на заседание Постоянного совета ОБСЕ, состоявшееся 1 октября.
С марта украинские военные совместно с Херсонской ОВА системно доставляют в город продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.
Недавно украинские военные дронами доставили в оккупированные Олешки около 4 тонн продуктов. Помощь передали сразу на 100 определенных локаций города.
Однако россияне препятствуют доставке пособия. В частности, они сбивают беспилотники, перевозящие продукты.
Кроме того, оккупанты забирают или перепродают еду, предназначенную для гражданских, в частности детей и пожилых людей.
По данным разведки, Россия готовится инсценировать десятки видео с жителями оккупированных Олешков. Людей, которые уже долго голодают, будут заставлять говорить, что они "сытые и счастливые".
Российским военным создали методичку, чтобы заставлять местных в оккупированных Олешках давать ложные свидетельства о гуманитарной ситуации и дискредитации ВСУ.