Україна хоче терміново розглянути питання Олешок на засіданні ОБСЄ

Україна ініціювала терміновий розгляд ситуації в окупованих Олешках на Постійній раді ОБСЄ. У місті склалася катастрофічна гуманітарна ситуація, а окупанти тримають цивільних у заручниках.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у X .

Питання під назвою "Щодо катастрофічної гуманітарної ситуації в українському місті Олешки, тимчасово окупованому Російською Федерацією" буде розглянуто на Постійній раді ОБСЄ завтра.

Українська делегація планує детально поінформувати держави-учасниці про дії російської окупаційної влади.

"Делегація України поінформує держави-учасниці про жахливу ситуацію, створену російською окупаційною владою, яка тримає в заручниках цивільних осіб, включаючи дітей. Це не що інше, як техногенна гуманітарна катастрофа", - наголосив Сибіга.

Очільник МЗС підкреслив, що Україна продовжуватиме розвінчувати російську воєнну пропаганду та доносити правду про події в Олешках до міжнародної спільноти.

Глава української дипломатії підкреслив, що стан справ у місті є критичним і вимагає невідкладного втручання світу.

"Ситуація в Олешках є критичною та вимагає негайних дій з боку міжнародної спільноти. Я закликаю швейцарське Головування та всі держави-учасниці засудити агресора та вчинити найсильніший можливий тиск на Росію", - закликав міністр.

Він додав, що місто потребує термінової гуманітарної допомоги, і Росію необхідно змусити негайно її надати.