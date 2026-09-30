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Україна хоче терміново розглянути питання Олешок на засіданні ОБСЄ

16:40 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
Україна хоче терміново розглянути питання Олешок на засіданні ОБСЄ Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач РБК-Україна)
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Україна ініціювала терміновий розгляд ситуації в окупованих Олешках на Постійній раді ОБСЄ. У місті склалася катастрофічна гуманітарна ситуація, а окупанти тримають цивільних у заручниках.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у X.

Питання під назвою "Щодо катастрофічної гуманітарної ситуації в українському місті Олешки, тимчасово окупованому Російською Федерацією" буде розглянуто на Постійній раді ОБСЄ завтра.

Українська делегація планує детально поінформувати держави-учасниці про дії російської окупаційної влади.

"Делегація України поінформує держави-учасниці про жахливу ситуацію, створену російською окупаційною владою, яка тримає в заручниках цивільних осіб, включаючи дітей. Це не що інше, як техногенна гуманітарна катастрофа", - наголосив Сибіга.

Очільник МЗС підкреслив, що Україна продовжуватиме розвінчувати російську воєнну пропаганду та доносити правду про події в Олешках до міжнародної спільноти.

Глава української дипломатії підкреслив, що стан справ у місті є критичним і вимагає невідкладного втручання світу.

"Ситуація в Олешках є критичною та вимагає негайних дій з боку міжнародної спільноти. Я закликаю швейцарське Головування та всі держави-учасниці засудити агресора та вчинити найсильніший можливий тиск на Росію", - закликав міністр.

Він додав, що місто потребує термінової гуманітарної допомоги, і Росію необхідно змусити негайно її надати.

Нагадаємо, цивільне населення тимчасово окупованих Олешок Херсонської області перебуває у скрутному становищі.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що через дію окупантів мешканці міста голодують та виживають на траві й бур'янах.

У відповідь на гуманітарну кризу українські військові провели спеціальну операцію - дронами доставили в Олешки близько 4 тонн продуктів одразу на 100 визначених локацій.

Водночас росіяни намагаються приховати наслідки своїх дій. За даними української сторони, РФ готує серію фейкових відео з жителями Олешок, аби змусити виснажених голодом людей стверджувати, ніби вони "ситі та щасливі".

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