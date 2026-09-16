РФ блокує евакуацію з Олешок, у місті можуть залишатися понад 6 тисяч людей, - омбудсман

В Олешках можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей. РФ не підтверджує готовність провести гуманітарну евакуацію цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

За словами омбудсмена, останніми тижнями до нього надходять звернення щодо ситуації в Олешках. Українська сторона вже проводила переговори з Росією та напрацювала алгоритм можливої гуманітарної місії.

Також Лубінець заручився підтримкою Міжнародного комітету Червоного Хреста. Організація була готова долучитися до евакуації людей відповідно до свого мандата.

Українська сторона погодила список цивільних, яких планували вивезти з Олешок. Сили безпеки та оборони зі свого боку підготувалися забезпечити режим тиші на час проведення гуманітарної місії.

Однак після проведених переговорів Росія досі не підтвердила готовність провести евакуацію.

Скільки людей залишаються в небезпеці

Лубінець повідомив, що його Офіс продовжує збирати та перевіряти інформацію про людей, які залишаються на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Наразі омбудсмен отримав 176 звернень щодо гуманітарної ситуації. Водночас уже перевірено інформацію про 358 людей, які терміново потребують допомоги та безпечного виїзду.

За оцінкою Лубінця, загалом в Олешках та районі може перебувати понад 6 тисяч людей. Серед них - близько 200 дітей.

Цивільні щодня залишаються під загрозою обстрілів та атак російських дронів. Крім того, люди мають проблеми з доступом до продуктів харчування, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги.

Люди йдуть через заміновані поля

За словами омбудсмена, деякі цивільні вже намагаються самостійно вибратися з Олешок. Для цього вони йдуть через заміновані поля, оскільки не бачать іншого способу залишити місто.

Такий шлях створює додаткову небезпеку. Люди ризикують підірватися на міні або потрапити під удар безпілотника.

"Цих людей потрібно рятувати. Бо місто перетворилося на смертельну пастку", - заявив Лубінець.

Він зазначив, що кілька місяців тому поінформував про ситуацію в Олешках міжнародні організації, зокрема ООН та штаб-квартиру МКЧХ у Женеві. Омбудсмен закликав їх допомогти цивільним, щоб не допустити масових смертей.

Наразі Офіс омбудсмена продовжує комунікацію з МКЧХ, міжнародними організаціями та українськими державними органами. Паралельно українська сторона наполягає перед Росією на терміновому проведенні гуманітарної евакуації.