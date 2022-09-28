ua ru
Ср, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Естонія хоче внести патріарха Кирила до списку санкцій ЄС

Новость на русском →
Естонія, Середа 28 вересня 2022 12:31
Естонія хоче внести патріарха Кирила до списку санкцій ЄС Фото: патріарх Кирил (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Естонія запропонує включити патріарха Російської православної церкви Кирила до списку санкцій Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу, повідомляє ERR.

За його словами, така ініціатива викликана заявами патріарха, які вихваляють "геноцидну війну".

Що сказав патріарх Кирил

Глава Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирил заявив, що у війні проти України російські солдати виконують своє покликання та обов'язок перед батьківщиною та суспільством, тому їхні дії можна порівняти з самопожертвою. За словами Кирила, загиблим російським солдатам буде прощено абсолютно всі їхні гріхи.

Буквально 27 вересня Кирил у проповіді після літургії у храмі Христа Спасителя заявив про важливість духовної мобілізації, яка, за його словами, має допомогти "повному примиренню Росії та України". При цьому "примирення" у розумінні РПЦ не повинно йти шляхом "небезпечних компромісів".

Нагадаємо, в середині червня Велика Британія ввела санкції проти Патріарха Кирила.

8 липня також Канада прийняла рішення ввести санкції проти голови російської церкви патріарха Кирила.

Водночас патріарх Кирило мав би бути внесений до шостого пакету санкцій Європейського союзу проти Росії. Однак його виключили в останній момент.

Також Литва заборонила в'їзд патріарху Кирилу, а Канада ввела проти нього санкції. Водночас обмеження щодо нього не були підтримані на рівні Євросоюзу.

У зв'язку з тим, що глава РПЦ підтримує війну, Православна церква України просила Вселенський патріархат позбавити його престолу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Патриарх Кирилл
NEWS
Жодних компромісів. Зеленський пояснив, чим закінчиться війна для України
Жодних компромісів. Зеленський пояснив, чим закінчиться війна для України
DAILY
Поміж всіх вогнів. Як Туреччина намагається примирити Росію з Україною
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Поміж всіх вогнів. Як Туреччина намагається примирити Росію з Україною